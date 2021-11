Das Themendepot Edelmetalle konnte im Zuge der weiteren Erholung des Edelmetall-Minensektors auch in der vergangenen Handelswoche wieder an Wert gewinnen. Im Berichtszeitraum legten die Aktien von SSR Mining und Wheaton Precious Metals am stärksten zu, während Northam Platinum und First Majestic Abgaben verzeichneten. Die charttechnische Situation der Edelmetalle hat sich in der Berichtswoche weiter verbessert.Das Themendepot Edelmetalle konnte in der Berichtswoche wieder deutlicher zulegen. Vor allem die Aktien der Silberminen gewannen überdurchschnittlich.Der ...

