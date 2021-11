DJ Encavis platziert nachrangige Wandelanleihe in Höhe von 250 Mio Euro

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Hamburger Wind- und Solarparkbetreiber Encavis hat eine nachrangige Wandelanleihe in Höhe von 250 Millionen Euro platziert. Der Emissionserlös dieser Platzierung wird zur Finanzierung von Investitionen in erneuerbare Energien und Maßnahmen im Rahmen des Wachstumsprogramms "Fast Forward 2025" zur Steigerung der Kapazität auf 3,4 Gigawatt bis 2025 sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, wie die Encavis AG mitteilte. Die Nachfrage der Investoren habe das Transaktionsvolumen den Angaben zufolge mehrfach überstiegen, sodass das Unternehmen "Topp-Konditionen" erzielt habe, zum Teil am unteren Ende der angebotenen Spannen.

Die Schuldverschreibungen haben den weiteren Angaben zufolge keinen festen Rückzahlungstermin und sind bis zum zehnten Geschäftstag vor dem 24. November 2027 in Stammaktien ohne Nennbetrag der Gesellschaft wandelbar. Der anfängliche Wandlungspreis wird auf 22,0643 Euro festgesetzt, was einem Aufschlag von 35 Prozent auf den volumengewichteten Durchschnittspreis der Stammaktien auf XETRA zwischen Auflegung und Preisfestsetzung entspricht.

BofA Securities und Jefferies agieren als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners in Verbindung mit dem Angebot.

