Straubing (ots) -



Für die allermeisten Experten steht seit Längerem fest: Nur mit dem dritten Piks kann die vierte Welle gebrochen werden. Während sich etwa in Österreich alle Erwachsenen mit zwei Impfdosen nach sechs Monaten den Booster holen können, kündigte der Chef der Stiko, Thomas Mertens, die überfällige Entscheidung jetzt erst bei TV-Talker Markus Lanz an. Das ist nicht professionell, und das kommt zu spät. Eine fatale Zögerlichkeit, die dazu beitragen wird, dass Ärzte in den Kliniken demnächst sehr schwerwiegende Entscheidungen über Leben und Tod zu treffen haben. Mehr Menschen als nötig werden sich infizieren, viele werden sterben. Das ist ganz bitter.



Pressekontakt:



Straubinger Tagblatt

Ressort Politik/Wirtschaft/Vermischtes

Markus Peherstorfer

Telefon: 09421-940 4441

politik@straubinger-tagblatt.de



Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122668/5075817

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de