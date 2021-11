Apple - Das neue Macbook Pro spielt die Konkurrenz an die Wand!

Breakout Trading-Strategie



Symbol: AAPL ISIN: US0378331005



Rückblick: Die Apple-Aktie fiel im Zuge der Tech-Schwäche unter den EMA-50. Im Oktober konnte dieser wichtige gleitende Durchschnitt aber wieder zurückerobert werden und die Aktie zeigte Tendenzen wieder in Richtung des Rekordhochs zu laufen. Bei 153 USD ging den Bullen dann aber die Luft aus und es kam zu einem Rücksetzer, welcher am EMA-50 Unterstützung fand. Dieses Szenario hat sich in Folge nochmals wiederholt, führte nun aber zum Ausbruch aus der Abwärtstrendlinie.

Meinung: Apple entwickelt schon seit Jahren mit großem Erfolg eigene Chips für seine iPhones und iPads. Die Milliardenwette, auch Mac-Computer mit eigenen Prozessoren zu bestücken, zahlt sich für das von Chip-Herstellern als Lifestyle-Firma bezeichnete Unternehmen aus. Mit seinen neuen Produkten könnte Apple auch im Weihnachtsquartal überzeugen. Die Aktie hat bereits ein Kaufsignal geliefert, welches man zum Einstieg nutzen könnte.

Chart vom 17.11.2021 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 152.24 USD



Setup: Bei Kursen über 153 USD könnte sich die Eröffnung eines Long-Trades lohnen. Der Stopp-Loss ließe sich nach dem Einstieg unter dem letzten Tiefpunkt, unter dem EMA-50 platzieren.

Meine Meinung zu Apple ist bullisch



Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell Positionen in AAPL



Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.