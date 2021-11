Der Euro steht an den Finanzmärkten weiter unter Druck. Am frühen Mittwochmorgen fiel der Kurs der Gemeinschaftswährung bis auf 1,1264 US-Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit Juli 2020. Am Nachmittag dümpelt der Euro nahe der 1,13-Dollar-Marke herum. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Vortag noch deutlich höher auf 1,1368 Dollar festgesetzt.Der Euro gerät derzeit von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...