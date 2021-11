(shareribs.com) Washington 17.11.2021 - Das jüngst in den USA unterzeichnete Infrastrukturgesetz enthält einen Passus, der die Stärkung der Forschung an Cannabis beinhaltet. Im Kongress haben einige Republikaner einen Gesetzesentwurf für das Ende der Prohibition vorgelegt. Die Forschung an Cannabis ist in den USA nach wie vor ein schwieriges Unterfangen. Die Drug Enforcement Administration begrenzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...