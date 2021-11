Manches muss man machen, einfach um zu sehen, ob es möglich ist. Warum sonst sollte jemand einen Nintendo DS in einen Gameboy Color einbauen? Ob es Tetris auf einem mechanischen Flipboard ist, eine Acht-Bit-Version von Google Maps für die NES-Konsole oder jemand mit der Gameboy-Kamera an einem Zoom-Meeting teilnimmt: Konsolen-Fans und Bastler:innen scheint kaum ein Projekt zu abgefahren oder unmöglich. Warum also nicht mal einen Nintendo DS in einen Gameboy Color stopfen? Bastler bringt gemoddeten Gameboy zum Laufen Gelungen ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...