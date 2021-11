Die vierte Staffel von "Star Trek: Discovery" erscheint am 18. November - aber nicht bei Netflix. Der Streamingdienst musste die Serie an den neuen Konkurrenten Paramount Plus abgeben. Für Fans in Deutschland sind das besonders schlechte Nachrichten. Seit drei Staffeln zeigt Netflix "Star Trek: Discovery" in der ganzen Welt. Der Start der vierten Staffel steht kurz bevor: Am 18. November ist es soweit. Eigentlich. Der Medienmulti und Star-Trek-Macher ViacomCBS hat den Vertrag mit Netflix gekündigt. Er nimmt die komplette Serie aus dem Netflix-Programm. Sie soll stattdessen auf dem eigenen Streamingdienst Paramount Plus laufen, ...

