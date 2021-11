Die Wiener Börse hat am Mittwoch mit etwas leichterer Tendenz geschlossen. Der heimische Leitindex ATX gab um moderate 0,11 Prozent auf 3.893,87 Punkte nach. Der breiter gefasste ATX prime büßte in ähnlichem Ausmaß um 0,13 Prozent auf 1.957,57 Einheiten ein. An den europäischen Leitbörsen zeigten sich die Indizes ebenfalls nur wenig verändert. An der Wall Street überwogen im Verlauf die Kursrückgänge.Am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...