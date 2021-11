DJ XETRA-SCHLUSS/Rekordserie im DAX hält an - Doch Luft wird dünner

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ist es am Mittwoch erneut nach oben gegangen. Damit hielt die Rekordserie im DAX weiter an. Allerdings war zu erkennen, dass kaum noch frisches Geld an die Börse kommt, die Aufwärtsbewegung hat an Momentum verloren. Vielmehr kam es zu Umschichtungen in den Sektoren oder in Einzelwerten. Hier dürften sich die Investoren so langsam auf das kommende Jahr positionieren. Fakt ist, dass es in dem aktuellen Umfeld wenig Alternativen zu Aktien gibt. Allerdings trübt sich das Umfeld für die Wirtschaft und die Unternehmen ein. So verwiesen die Marktstrategen von Metzler auf die wieder deutlich steigende Zahl an Corona-Neuinfektionen und die Notenbanken, die im Hinblick auf die hohe Inflation kritisch beäugt werden. Der DAX schloss wenige 3 Punkte höher bei 16.251, das Rekordhoch liegt nun bei 16.284 Zählern.

Siemens Healthineers hebt Ausblick an

Die Anhebung der Prognose von Siemens Healthineers (+5.6%) werteten die UBS-Analysten positiv. Das DAX-Unternehmen strebt mittelfristig nun ein vergleichbares Umsatzplus von jährlich 6 bis 8 Prozent sowie jeweils 12 bis 15 Prozent mehr bereinigten Gewinn je Aktie an. Die neue Prognosespanne lässt den Analysten zufolge Antigen-Tests außen vor und impliziere auf Basis der Erwartungen für den Gewinn je Aktie 2022 Steigerungen bei den Konsenserwartungen von im Mittel 2 Prozent. Die Prognose sei zwar nur leicht angehoben worden, doch habe es positive Überraschungen im Bereich Bildgebung und bei Varian gegeben.

Die Aktie von Auto1 kletterte um 1,6 Prozent. "Die hohen Vorräte sprechen für die Umsatzentwicklung im vierten Quartal und damit auch für die Aktie", sagte Heino Ruland von Ruland Research zu Auto1. Im dritten Quartal erzielte Auto1 einen Rekordeinkauf von über 160.000 Fahrzeugen.

Encavis gerieten deutlich unter Druck, der Kurs fiel um 5,7 Prozent. Das Unternehmen begibt Hybrid-Wandelanleihen im Umfang von bis zu 250 Millionen Euro. Die Schuldverschreibungen berechtigen zur Wandlung in neue Aktien der Gesellschaft aus einem bedingten Kapital oder einem genehmigten Kapital. Nun würden Aktien verkauft, um so Platz für die Anleihen zu schaffen, hieß es aus dem Handel.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 16.251,13 +0,0% +18,46% DAX-Future 16.257,00 +0,1% +19,24% XDAX 16.262,45 +0,1% +18,97% MDAX 36.110,17 -0,2% +17,26% TecDAX 3.950,06 +0,7% +22,95% SDAX 17.206,67 -0,5% +16,54% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 170,79% +13 Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 17 23 0 3.156,3 54,1 56,8 MDAX 19 29 2 628,3 40,1 53,3 TecDAX 15 15 0 859,7 26,1 28,3 SDAX 22 42 6 261,9 13,4 10,8 ===

