Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 17 novembre/November 2021) - The common shares of Britannia Life Sciences Inc. previously listed as Rise Life Sciences Corp. (RLSC) have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

Britannia Life Sciences Inc. is a global product development platform offering an integrated suite of products to assist companies along their product development journey. Britannia's services, including product formulations, safety assessments, analytical and microbiological testing, global compliance and consumer evaluations are offered to companies ranging from multinationals to startups particularly in the cosmetics, food and wellness industries. Britannia has garnered significant expertise in the development and regulatory approval of topical and edible cannabis products, including preparation and support for novel food authorizations.

_________________________________

Les actions ordinaires d'Britannia Life Sciences Inc. précédemment inscrites à la cote de Rise Life Sciences Corp. (RLSC) ont été approuvées pour inscription à la CSE.

Les documents d'inscription et d'information seront disponibles à www.thecse.com à la date de négociation.

Britannia Life Sciences Inc. est une plate-forme mondiale de développement de produits offrant une suite intégrée de produits pour aider les entreprises tout au long de leur parcours de développement de produits. Les services de Britannia, y compris les formulations de produits, les évaluations de sécurité, les tests analytiques et microbiologiques, la conformité mondiale et les évaluations des consommateurs, sont proposés à des entreprises allant des multinationales aux startups, en particulier dans les secteurs des cosmétiques, de l'alimentation et du bien-être. Britannia a acquis une expertise considérable dans le développement et l'approbation réglementaire de produits à base de cannabis topiques et comestibles, y compris la préparation et le soutien pour les autorisations de nouveaux aliments.

Issuer/Émetteur: Britannia Life Sciences Inc. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): BLAB Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 155 363 111 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 72 763 513 CSE Sector/Catégorie: Diversified Industries/Sociétés diversifiées CUSIP: 11042D 10 8 ISIN: CA 11042D 10 8 7 OLD CUSIP/ISIN: 76761F105/CA76761F1053 Boardlot/Quotité: 500 Consolidation: 1 New for 10 Old/1 Nouveau pour 10 Ancien Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Trading Date/Date de negociation: Le 18 novembre/November 2021 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: le 31 mars/March Transfer Agent/Agent des transferts: TSX Trust Company

