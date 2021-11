The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 17.11.2021

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 17.11.2021



ISIN Name

CA91914P1080 THE VALENS CO.

KYG807511293 SGOCO GROUP LTD. DL-,001

NO0011002511 BANK NORWEGIAN ASA NK 1

USU0740WAD30 BERRY GLOBAL 20/26 REGS

