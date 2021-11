Am Mittwochnachmittag hat die Novavax-Aktie (WKN: A2PKMZ ISIN: US6700024010 Ticker-Symbol: NVAX) einen deutlichen Kurssprung verzeichnet. Auslöser dafür war eine Mitteilung des US-Pharma-Unternehmens und dem Impfstoff-Hersteller Serum Institute of India. Dabei wurde verkündet, dass der Corona-Totimpfstoff von Novavax von der philippinischen FDA eine Notfallzulassung erhalten hat. Darüber hinaus will die EMA nun die Notgenehmigung des Vakzins für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...