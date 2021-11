Google hat den Rollout seines jüngsten Core-Updates gestartet. Das war bereits erwartet worden. Unklar bleibt vorerst, was sich damit ändert und wo Handlungsbedarf für Seitenbetreiber entstehen könnte. Am Mittwoch hat Google via Twitter den Start des Rollouts seines wenig attraktiv benannten "November 2021 Core Update" verkündet. Es handele sich um ein großes Update, ließ der Suchmaschinenbetreiber wissen. var embedId = "350bbacdb51612c7995c651357fcca8e"; var embed = ...

Den vollständigen Artikel lesen ...