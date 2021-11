Mögliche weitere Maßnahmen werden am Freitag besprochenWien - Die Regierung wird am Freitag gemeinsam mit den Landeshauptleuten über weitere mögliche Maßnahmen zur Eindämmung der dramatischen Corona-Situation in Österreich beraten. Gelegenheit dazu bietet die Landeshauptleutekonferenz in Tirol, die von Donnerstag bis Freitag tagt. Während sich Bundespräsident Alexander Van der Bellen von Experten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...