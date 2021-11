Auch am Dienstag interessierten die Anleger sich wieder vornehmlich für alte Bekannte an den Börsen. Dazu gehörte unter anderem BioNTech, wo die Aktienkurse zuletzt von gleich mehreren Analysten als hoffnungslos unterbewertet bezeichnet wurden. So langsam scheinen die Aktionäre sich von der positiven Grundstimmung anstecken zu lassen.Um ganze 6,1 Prozent konnte BioNTech (US09075V1026) sich im gestrigen Handel steigern, nachdem es schon tags zuvor ansehnlich in Richtung Norden ging. Das Tal der Tränen scheint der Mainzer Impfstoffentwickler damit endlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...