Ljubljana, Slowenien (ots/PRNewswire) -Die slowenische Firma MESI, Ltd. gewann die höchste Auszeichnung beim diesjährigen German Design Award (https://www.german-design-award.com/en/the-winners/gallery/detail/38669-mesi-mtablet.html). Bei diesem renommierten Wettbewerb für alle Branchen werden jährlich über 4 500 Beiträge aus insgesamt 60 Ländern eingereicht. Das innovative MESI mTABLET (https://www.mesimedical.com/mesi-mtablet/), das mehrere Diagnoselösungen in einem Gerät vereint, wurde beim German Design Award mit Gold ausgezeichnet. Es überzeugte die internationale Jury durch sein wegweisendes Konzept, seine praktische Portabilität, sein modulares Design und seine Relevanz für die tägliche medizinische Anwendung.MESI, Ltd. (https://www.mesimedical.com/) ist auf digitale Diagnoselösungen für eine effektive medizinische Beurteilung in kürzerer Zeit spezialisiert. Sein MESI mTABLET bietet 6 modulare Diagnoselösungen (EKG, Knöchel-Arm-Index, Zehen-Arm-Index, Pulsoximetrie, Spirometrie und Blutdruck) und zusätzliche medizinische Anwendungen in einem System. All diese Untersuchungen können sowohl in der Arztpraxis als auch bei Hausbesuchen durchgeführt werden, da das Set problemlos in einer Tragetasche Platz findet. Die Messergebnisse werden automatisch in elektronischen Akten abgespeichert und können für eine Zweitmeinung oder fachärztliche Beurteilung umgehend weitergeleitet werden. Auf diese Weise können Entscheidungen rascher erfolgen und Diagnosen schneller als bisher gestellt werden."Der Gold German Design Award für das MESI mTABLET beweist, dass innovatives Design, praktische Anwendung und zukunftsweisende Konzeption im Bereich der Primärversorgung Hand in Hand gehen können. Wir fühlen uns besonders geehrt, da sowohl der renommierte Wettbewerb als auch MESI Ltd. dieses Jahr ihr zehnjähriges Bestehen feiern. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, das Gesundheitssystem mit zeitsparenden Diagnoselösungen zu unterstützen, und ein zukunftsweisendes Design ist ein wesentlicher Teil des Puzzles", erklärte Jakob Susteric, CEO von MESI, Ltd.Informationen zum Unternehmen:MESI, Ltd. ist ein innovatives Unternehmen mit Sitz in Europa, das medizinische Geräte für Diagnosezwecke entwickelt und herstellt. Das Unternehmen ist darauf ausgerichtet, die Diagnostik zu vereinfachen und den Ärzten zu helfen, Krankheiten in frühen Stadien zu erkennen. Eines seiner Diagnoselösungen ist das MESI mTABLET - ein System, das einen intelligenten drahtlosen 1-Minuten-ABI, ein flexibles Pulsoximeter, ein volldigitales EKG, ein drahtloses TBI, ein Blutdruckmessgerät für sofortige Messungen und ein Spirometer mit animierter Fluss-Volumen-Kurve in Echtzeit kombiniert. Die mit dem Multi-Diagnose-Tool MESI mTABLET gesammelten Daten werden schließlich der Erstellung einer prädiktiven medizinischen Bewertung (PMA) mit Hilfe künstlicher Intelligenz dienen. Hierdurch wird die frühzeitige Erkennung von Krankheiten, die Prognose auf der Grundlage bisheriger Daten und die Empfehlung medizinischer Maßnahmen erleichtert.