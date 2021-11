Jersey City, New Jersey (ots/PRNewswire) -Bereitstellung schneller und zuverlässiger Lösungen für maschinelles Lernen.ElectrifAi, eines der weltweit führenden Unternehmen für praktische künstliche Intelligenz (KI) und vorgefertigte Modelle für maschinelles Lernen (ML), präsentiert heute zusammen mit SquareOne auf dem Smart Data Summit in Dubai vorstrukturierte ML-Modelle.ElectrifAi verfügt über eine der größten Bibliotheken mit vorstrukturierten ML-Modellen, die seit 2004 entwickelt und getestet wurden. Wir haben auch fortschrittliche Computer-Vision-Modelle entwickelt, die die Sicherheit am Arbeitsplatz erhöhen und die Kosten senken. In Kombination mit unserem MLaaS-Angebot (Machine Learning as a Service) helfen wir Unternehmen, die Vorteile von KI und ML schnell zu nutzen.Die meisten Unternehmen wissen, dass ihre Daten ein mächtiges, ungenutztes Kapital sind. Die Unternehmen haben jedoch Schwierigkeiten, einfach auf ihre Daten zuzugreifen und sie zu bereinigen. Viele dieser Unternehmen kommen zu dem Schluss, dass maschinelles Lernen nur für die größten und fortschrittlichsten Unternehmen der ersten Ebene eine weit entfernte Möglichkeit darstellt. Jetzt nicht mehr. Mit MLaaS von ElectrifAi können sowohl große als auch kleine Unternehmen den Wert ihrer Daten ausschöpfen und sie in eine strategische Waffe zur Umsatzsteigerung, Kostenreduzierung und/oder Risikominimierung verwandeln. MLaaS macht es Unternehmen leicht, die mit ihren Daten zu kämpfen haben oder denen robuste Data Science- und Data Engineering-Teams fehlen.MLaaS steigert die Effizienz und den Komfort von ML. Sie wird von ElectrifAi entwickelt, gepflegt und betrieben. Sie wird als vollständige, von KI und ML angetriebene Geschäftsfunktion bereitgestellt und lässt sich nahtlos mit den Cloud- oder On-Premises-Workloads unserer Kunden verbinden, ohne dass ML-Erfahrung erforderlich ist. Wir stellen sicher, dass das MLaaS-Angebot unseren Kunden einen schnelleren, besseren, kostengünstigeren und wesentlich risikoärmeren Weg zu ML bietet. Mit MLaaS von ElectrifAi können Kunden schnell ML-Lösungen erhalten, ohne die zeitraubende Mühe und die Kosten für die Entwicklung von ML von Grund auf.Teil unseres MLaaS-Angebots sind die folgenden vorstrukturierten ML-Modelle: Computer Vision, Bedarfsprognose, Bestandsoptimierung, dynamische Preisgestaltung, Planungsoptimierung, vorausschauende Wartung, Kundenbindung, Inkasso und Rechnungen sowie SpendAi und ContractAi. Die Computer Vision-Modelle umfassen Lösungen für Upstream-, Midstream- und Downstream-Öl- und Gasunternehmen.Die vorstrukturierten ML-Modelle von ElectrifAi sind geschäftsfähig und haben sich in der Praxis bewährt. Mit einer kurzen Einführungszeit und einem geringeren Projektrisiko nehmen wir unseren Kunden alle schweren Aufgaben ab. Die Kunden beschreiben ihren geschäftlichen Anwendungsfall, und wir sagen ihnen, welche Daten benötigt werden, um die beste ML-Lösung zur Lösung ihrer geschäftlichen Probleme einzusetzen. Wir schulen, betreiben und implementieren die Modelle und liefern schnell Ergebnisse."Wir freuen uns, unsere vorstrukturierten Machine-Learning-Modelle und MLaaS auf dem Smart Data Summit zu präsentieren. Es geht um die Zeit bis zur Wertschöpfung und darum, Daten in eine strategische Waffe mit hohem ROI zu verwandeln. Mit unseren vorstrukturierten Modellen können Unternehmen, die mit Daten zu kämpfen haben oder denen es an fundiertem Fachwissen in den Bereichen Data Engineering und Data Science mangelt, schnell von den Vorteilen und der Leistungsfähigkeit von maschinellem Lernen und Computer Vision profitieren. Ebenso können größere Unternehmen, die in Plattformen investiert haben oder über fähige interne technische Teams verfügen, mit den MLaaS- und vorstrukturierten Modellen von ElectrifAi weiter beschleunigen. Warum auf das maschinelle Lernen warten? Mit unserem MLaaS-Angebot können Sie maschinelles Lernen in 8 bis 12 Wochen erreichen, anstatt 8 bis 12 Monate, um neue Modelle zu erstellen." - Edward Scott, Geschäftsführer, ElectrifAiInformationen zu ElectrifAiElectrifAi ist ein weltweit führender Anbieter von unternehmenstauglichen maschinellen Lernmodellen. ElectrifAi hat es sich zur Aufgabe gemacht, Unternehmen dabei zu helfen, ihre Arbeitsweise durch maschinelles Lernen zu verändern: Umsatzsteigerung, Kostensenkung sowie Gewinn- und Leistungssteigerung. ElectrifAi wurde 2004 gegründet und verfügt über eine erfahrene Branchenführung, ein globales Team von Domänenexperten und eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Umwandlung von strukturierten und unstrukturierten Daten in großem Umfang. Eine große Bibliothek von KI-basierten Produkten erstreckt sich über Unternehmensfunktionen, Datensysteme und Teams, um in Rekordzeit hervorragende Ergebnisse zu erzielen. ElectrifAi verfügt über ca. 200 Datenwissenschaftler, Software-Ingenieure und Mitarbeiter mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz von über 2.000 Kundenimplementierungen, hauptsächlich für Fortune 500-Unternehmen. Im Mittelpunkt der Mission von ElectrifAi steht das Engagement, KI und maschinelles Lernen für Unternehmen und Branchen auf der ganzen Welt verständlicher, praktischer und profitabler zu machen. ElectrifAi ist ein globales Unternehmen mit Niederlassungen in Miami, Jersey City, Shanghai und Neu-Delhi.Informationen zu Square OneSquareOne hilft Unternehmen, ihr Potenzial zu steigern, indem wir uns mit branchenführenden Lösungsanbietern zusammentun und unseren Kunden eine umfassende digitale Vision bieten, die durch die neuesten Technologien und die vollständige Implementierung durch unser Expertenteam unterstützt wird. Square One unterstützt Unternehmen auf ihrem Weg zur digitalen Transformation mit visionären, erstklassigen Softwareanwendungen, die von einem erfahrenen und engagierten professionellen Team mit großer Erfahrung und Fokus auf Kundenzufriedenheit betrieben werden. Square One erkennt frühzeitig globale Technologietrends im Bereich digitaler Initiativen, geht Partnerschaften mit den Besten ein, lernt fleißig und bringt diese Plattformen und Lösungen in die Region. SquareOne ist der führende Anbieter von Technologien zur Geschäftsumgestaltung in der Region, der sich auf erstklassige Softwarelösungen und fundierte Kenntnisse der Anforderungen lokaler Unternehmen stützt, die aus mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung resultieren und von einem engagierten Team von Fachleuten unterstützt werden, deren Fachwissen sich über mehrere Branchen erstreckt.