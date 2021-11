Es läuft derzeit absolut rund bei Covestro. Der Leverkusener Chemieriese legte kürzlich erneut sehr starke Zahlen für das dritte Quartal vor und hob wieder einmal die Gesamtjahresprognose an. DER AKTIONÄR sprach anlässlich der jüngsten Bilanzvorlage mit dem Finanzvorstand des DAX-Konzerns, Dr. Thomas Toepfer.In unseren Zahlen spürt man keine Abschwächung. Wir sind in den ersten neun Monaten 2021 sehr gut gewachsen, auch in China. Und jetzt, im dritten Quartal, haben wir den Umsatz in allen Regionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...