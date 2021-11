ESSEN (dpa-AFX) - Der Stahl- und Industriekonzern Thyssenkrupp will von der starken Nachfrage nach grünen Wasserstoff profitieren und hat dabei Potenzial in seiner Gesellschaft Uhde Chlorine Engineers ausgemacht. Dabei plane das Management aktuell bevorzugt mit einem Börsengang, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Essen mit. Zudem prüfe das Unternehmen Optionen, wie das Wasserstoffgeschäft bestmöglich weiterentwickelt werden könne. In jedem Falle würde Thyssenkrupp eine Mehrheit am Geschäft behalten./nas/he