Jetzt kann ein Goldnugget so groß wie ein Kinderkopf gekauft werden. Gefunden wurde er am Klondike 21 Pfund wiegt das schöne Stück mit dem Namen Alaska Centennial Gold Nugget. Rund 100 Jahre nach dem Goldrausch am Klondike Goldrausch (1896), vor 23 Jahren wurde er von einem Goldgräber am Swift Creek, Alaska gefunden. Es handelt sich um das zweitgrößte Nugget, das je in der westlichen Hemisphäre entdeckt wurde. Nur drei Pfund schwerer ist der in Mexiko 1989 gefundene Boot of Cortez-Nugget. Goldnuggets ...

