Das Instrument HEC US42804T1060 HERZFELD CARIBB. BAS. FD EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 18.11.2021The instrument HEC US42804T1060 HERZFELD CARIBB. BAS. FD EQUITY is traded ex capital adjustment on 18.11.2021Das Instrument 8OX1 SG2F25986140 OXLEY HOLDINGS LTD EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 18.11.2021 und ex Kapitalmassnahme am 19.11.2021The instrument 8OX1 SG2F25986140 OXLEY HOLDINGS LTD EQUITY is traded cum capital adjustment on 18.11.2021 and ex capital adjustment on 19.11.2021Das Instrument 0KZ US0235762004 AMERAN.BANCORP B DL-,10 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 18.11.2021The instrument 0KZ US0235762004 AMERAN.BANCORP B DL-,10 EQUITY is traded ex capital adjustment on 18.11.2021Das Instrument 1GQ US5301581048 LIB.ALL-ST.EQU. SBI EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 18.11.2021The instrument 1GQ US5301581048 LIB.ALL-ST.EQU. SBI EQUITY is traded ex capital adjustment on 18.11.2021Das Instrument 5NE GG00BJ0JVY01 NEXTENERGY SOLAR FD EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 18.11.2021The instrument 5NE GG00BJ0JVY01 NEXTENERGY SOLAR FD EQUITY is traded ex capital adjustment on 18.11.2021Das Instrument 7P2 GG00BPFJTF46 PERSHING SQUARE HLDGS LTD EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 18.11.2021The instrument 7P2 GG00BPFJTF46 PERSHING SQUARE HLDGS LTD EQUITY is traded ex capital adjustment on 18.11.2021Das Instrument 5J2 SE0010869552 GABATHER AB (PUBL) SK-,44 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 18.11.2021 und ex Kapitalmassnahme am 19.11.2021The instrument 5J2 SE0010869552 GABATHER AB (PUBL) SK-,44 EQUITY is traded cum capital adjustment on 18.11.2021 and ex capital adjustment on 19.11.2021Das Instrument 9TC CH0102993182 TE CONNECTIV.LTD. SF 0,57 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 18.11.2021The instrument 9TC CH0102993182 TE CONNECTIV.LTD. SF 0,57 EQUITY is traded ex capital adjustment on 18.11.2021Das Instrument KYG807511293 SGOCO GROUP LTD. DL-,001 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 18.11.2021The instrument KYG807511293 SGOCO GROUP LTD. DL-,001 EQUITY is traded ex capital adjustment on 18.11.2021Das Instrument 117 US0404131064 ARISTA NETWORKS DL-,0001 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 18.11.2021The instrument 117 US0404131064 ARISTA NETWORKS DL-,0001 EQUITY is traded ex capital adjustment on 18.11.2021Das Instrument WF3 AU000000WES1 WESFARMERS LTD EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 18.11.2021The instrument WF3 AU000000WES1 WESFARMERS LTD EQUITY is traded ex capital adjustment on 18.11.2021Das Instrument DSZ MHY2066G1044 DIANA SHIPPING INC.DL-,01 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 18.11.2021The instrument DSZ MHY2066G1044 DIANA SHIPPING INC.DL-,01 EQUITY is traded ex capital adjustment on 18.11.2021