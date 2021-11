The following instruments on XETRA do have their first trading 18.11.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 18.11.2021Aktien1 GB00BNRR8331 ProCook Group PLC2 LU2391723694 Perimeter Solutions S.A.3 FR0013252186 Plastiques du Val de Loire S.A4 KYG9094C1042 Troops Inc.5 CA91914P6030 The Valens Co.Anleihen/ETF1 DE000A3KY359 Allianz Finance II B.V.2 FR0014006JR6 La Poste3 FR0014006JQ8 La Poste4 XS2411726438 Landsbankinn hf.5 XS2406737036 Naturgy Finance B.V.6 US816851BM02 Sempra7 US98956PAV40 Zimmer Biomet Holdings Inc.8 DE000A2LQPL2 Hamburg, Freie und Hansestadt9 XS2412060092 Instituto de Credito Oficial10 SE0017072457 Greenfood AB [publ]11 US615369AX35 Moody's Corp.12 FR0014006NV0 Société du Grand Paris13 DE000A3KY342 Allianz Finance II B.V.14 USU0926HAH31 Blackstone Private Credit Fund15 US171239AH94 Chubb INA Holdings Inc.16 US171239AJ50 Chubb INA Holdings Inc.17 DE000DL19V55 Deutsche Bank AG18 US57636QAU85 Mastercard Inc.19 US876030AA54 Tapestry Inc.20 US98956PAU66 Zimmer Biomet Holdings Inc.21 US251526CN70 Deutsche Bank AG22 DE000A3KWKY4 Photon Energy N.V.23 DE000A3KY367 Allianz Finance II B.V.24 DE000HLB41U7 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale25 DE000HLB28T6 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale26 XS2411166973 NN Group N.V.27 IE00BMH5XY61 Global X E-Commerce UCITS ETF28 IE00BLCHJT74 Global X Internet of Things UCITS ETF29 IE00BMH5YR69 Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF30 IE00BLCHJB90 Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF31 IE00BMH5YL08 Global X Cleantech UCITS ETF32 IE00BLCHJZ35 Global X Fintech UCITS ETF33 IE00BMH5Y871 Global X Cybersecurity UCITS ETF34 IE000DOZYQJ7 Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond ESG UCITS ETF