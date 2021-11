DGAP-News: APONTIS PHARMA AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/9-Monatszahlen

APONTIS PHARMA wächst im 9-Monatszeitraum 2021 deutlich schneller als der Gesamtmarkt - Umsatzprognose erhöht



18.11.2021 / 07:30

APONTIS PHARMA wächst im 9-Monatszeitraum 2021 deutlich schneller als der Gesamtmarkt - Umsatzprognose erhöht

Umsatz mit Single Pills +80 % auf EUR 21,8 Mio. als wesentlicher Wachstumstreiber

Gesamtumsatz wächst stärker als Pharmabranche um 37 % auf EUR 36,7 Mio.

EBITDA (adjusted) steigt bei nur unterproportionaler Kostenentwicklung deutlich um EUR 5,7 Mio. auf EUR 4,4 Mio.

Umsatzprognose 2021 auf bis zu EUR 49,5 Mio. erhöht (zuvor EUR 48,5 Mio.), EBITDA adjusted bestätigt

Insgesamt vier neue Single Pill-Markteinführungen in 2022 geplant

Monheim am Rhein, 18. November 2021. Die APONTIS PHARMA AG (Ticker APPH / ISIN DE000A3CMGM5), ein führendes Pharmaunternehmen für Single Pills im deutschen Markt, hat den Ausbau ihrer einzigartigen Positionierung, das Umsatzwachstum und die Marktführerschaft im Bereich der Single Pills in einem erfolgreichen 9-Monatszeitraum 2021 fortgesetzt. So kündigte APONTIS PHARMA im Berichtszeitraum bereits die Markteinführung von zwei neuen Single Pills für das kommende Geschäftsjahr an. Für 2022 sind somit insgesamt vier neue Single Pills geplant. Im 9-Monatszeitraum 2021 wuchs APONTIS PHARMA weiter deutlich stärker als der Gesamtmarkt der Pharmabranche und als die für das Unternehmen bedeutenden rezeptpflichtigen Medikamente. Ein Umsatzplus von 37 % auf EUR 36,7 Mio. unterstreicht die dynamische Unternehmensentwicklung. Der über den Erwartungen liegende Single Pills-Umsatz war mit einem signifikanten Anstieg um 80 % auf EUR 21,8 Mio. der wesentliche Wachstumstreiber. Der Anteil der Single Pills am Gesamtumsatz stieg auf rund 60 % (9M 2020: 45 %). Lediglich pandemiebedingt eingeschränkte Möglichkeiten im Marktzugang bei Kooperationen für Co-Promotion von patentgeschützten Produkten bremsten ein noch stärkeres Wachstum. Material- und Personalaufwand stiegen bedeutend langsamer als das Umsatzvolumen. Dabei profitierte APONTIS PHARMA insbesondere von seinem in Deutschland marktführenden Vertriebsteam und konnte so den verringerten Zugang chronisch kranker Patienten zu medizinischer Versorgung infolge der Pandemie weitestgehend kompensieren. Um die sich bietenden Chancen aus dem Wachstumsmomentum der Single Pills für einen höheren Ergebnisbeitrag im kommenden Jahr 2022 zielgerichtet zu nutzen, investierte APONTIS PHARMA EUR 0,2 Mio. zusätzlich in die Vermarktung. Das im Wesentlichen um Kosten für den Börsengang bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA adjusted) verbesserte sich im 9-Monatszeitraum 2021 durch den starken Ergebnisbeitrag der Single Pills auf Konzernebene mit einem Plus von EUR 5,7 Mio. auf EUR 4,4 Mio. (9M 2020: Negativ). Der Anstieg des Umlaufvermögens reflektiert einen zusätzlichen Vorratsaufbau von EUR 0,8 Mio. als Vorbereitung auf die weiter steigende Nachfrage. Mit einer Eigenkapitalquote von rund 76 % verfügt APONTIS PHARMA bei liquiden Mitteln von EUR 30,1 Mio. sowie Verbindlichkeiten von EUR 4,9 Mio. über eine solide Vermögens- und Finanzlage als Basis für das geplante Wachstum. Für das Geschäftsjahr 2021 erhöht der Vorstand die Umsatzprognose auf bis zu EUR 49,5 Mio. (zuvor EUR 48,5 Mio.) und bestätigt die Prognose von EUR 5,5 Mio. für das EBITDA adjusted.



Konzernzahlen 9M 2021 (ungeprüft) in Mio. EUR 9M 2021 9M 2020 ? Single Pills-Umsatz 21,8 12,1 80,1 % Gesamtumsatz 36,7 26,9 36,5 % EBITDA adjusted 4,4 -1,3 n/a EBITDA-Marge adjusted (in %) 12,0 % -4,6 % n/a Hinweis: Die Zahlen für 9M 2021 sind ungeprüft. Es können Rundungsdifferenzen auftreten.



Karlheinz Gast, Chief Executive Officer der APONTIS PHARMA AG: "Die erfolgreiche Geschäftsentwicklung im 9-Monatszeitraum 2021 unterstreicht zwei wesentliche Eckpunkte unserer Wachstumsstrategie. Zum einen war der Börsengang im Frühjahr 2021 richtig und wichtig, um unsere Erfolgsgeschichte als ,The Single Pill Company' entschiedener fortzuschreiben. Zum anderen zahlt sich die Fokussierung auf unsere Single Pill-Produkte aus, die nachweislich eine effizientere Behandlung von Zivilisationskrankheiten wie Bluthochdruck und Störungen des Fettstoffwechsels sicherstellen. In diesem Bereich haben wir uns eine einzigartige Positionierung im deutschen Markt erarbeitet und beabsichtigen, diese auch geografisch auszubauen. Hierzu haben wir bereits die Markteinführung von zwei weiteren Single Pills für 2022 angekündigt. Besonders stolz sind wir darauf, dass unsere gesamte Belegschaft laut der jüngsten Mitarbeiterbefragung diesen Weg engagiert und überzeugt begleitet. Wir kommen unserem ambitionierten Ziel für 2026 von mehr als 20 Single Pills nachhaltig näher und nutzen gleichzeitig die Gunst des Wachstumsmomentums, um mit zusätzlichen Vermarktungsinvestitionen zielgerichtet die Vorarbeit für künftiges Ertragswachstum zu leisten."



Webcast/Telefonkonferenz: CEO Karlheinz Gast und CPO Thomas Milz werden heute, 18. November 2021, 09.00 Uhr MEZ, in einer Webcast-Präsentation die Ergebnisse des 9-Monatszeitraums 2021 erläutern. Die Präsentation wird in englischer Sprache abgehalten. Bitte registrieren Sie sich rechtzeitig für die Teilnahme unter: APONTIS PHARMA Quartalsmitteilung 9M 2021 - Webcast/Telefonkonferenz. Die begleitende Präsentation wird vor Beginn auch auf der Website des Unternehmens verfügbar sein.



Verkürzte Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung (ungeprüft) in Mio. EUR 9M 2021 9M 2020 ? Umsatzerlöse 36,7 26,9 36,5 % Sonstige betriebliche Erträge 3,2 0,9 242,2 % Materialaufwand 12,6 9,8 28,7 % Personalaufwand 15,0 12,1 23,8 % Abschreibungen 1,1 1,1 n/a Sonstige betriebliche Aufwendungen 11,4 7,1 60,6 % Verkürzte Konzern-Bilanz (ungeprüft) in Mio. EUR 30. Sep. 2021 31. Dez. 2020 ? Aktiva Anlagevermögen 15,0 15,6 -4,3 % Umlaufvermögen 37,4 11,7 220,0 % Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten 0,3 0,5 -24,0 % Aktive latente Steuern 0,4 1,2 -67,1 % Passiva Eigenkapital 40,3 2,4 > 1.000 % Unterschiedsbetrag aus Kapitalkonsolidierung 0,7 0,8 8,4 % Rückstellungen 7,2 8,3 -13,0 % Verbindlichkeiten 4,9 17,5 -71,9 % Bilanzsumme 53,1 29,0 83,5 % Konzern-Cashflowrechnung (ungeprüft) in Mio. EUR 9M 2021 9M 2020 ? Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 3,7 -0,6 n/a Cashflow aus Investitionstätigkeit -4,1 -0,5 794,8 % Cashflow aus Finanzierungstätigkeit 22,1 -1,1 n/a Finanzmittelbestand am Ende der Periode 30,1 4,0 652,5 % Hinweis: Die Zahlen für 9M 2021 sind ungeprüft. Es können Rundungsdifferenzen auftreten.



Über APONTIS PHARMA: Die APONTIS PHARMA AG ist ein führendes Pharmaunternehmen in Deutschland, das sich auf Single Pills spezialisiert hat. Single Pills vereinen zwei bis drei patentfreie Wirkstoffe in einem Kombinationspräparat. APONTIS PHARMA entwickelt, vermarktet und vertreibt ein breites Portfolio an Single Pills und anderen Arzneimitteln, mit besonderem Fokus auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie Diabetes und Atemwegserkrankungen. Seit 2013 hat APONTIS PHARMA erfolgreich mehrere Single Pills allein für kardiovaskuläre Indikationen wie Hypertonie, Hyperlipidämie und Sekundärprävention eingeführt. Aufgrund des in der START-Studie nachgewiesenen Therapieerfolgs liegt der Fokus von APONTIS PHARMA seit Oktober 2020 auf Single Pills. Mit ihrem Hauptsitz in Monheim am Rhein befindet sich APONTIS PHARMA im Herzen der stärksten Pharma- und Chemieregion Europas. Von hier aus pflegt das Unternehmen ein breites Netzwerk mit forschenden Pharmaunternehmen und einer Kundenzielgruppe von rund 23.000 Ärzten in Deutschland. Weitere Informationen über APONTIS PHARMA finden sich unter www.apontis-pharma.de.



