Desert Gold Ventures - außergewöhnliches Potenzial - Erweiterung der Goldzonen bietet Neubewertung: Die Hintergründe

Anzeige / Werbung

Inflation ist in aller Munde. Zudem ist das Zinsniveau niedrig, sodass Investoren, die aus den großen Volkswirtschaften Europas oder Nordamerikas stammen, aktuell etwa 4%-6% pro Jahr an Kaufkraftverlust hinnehmen müssen.

Eine über einen längeren Zeitraum bewährte Strategie zum Vermögensschutz ist die Investition in Sachwerte wie Aktien, Immobilien oder Edelmetalle. Neben dem physischen Investment in Gold bieten sich auch Goldaktien an. Mit diesen kann in der Regel der Edelmetallpreisanstieg gehebelt werden. Dieser Zusammenhang gilt insbesondere bei Explorationsgesellschaften. Steigende Goldpreise und eine anstehende Ressourcenschätzung sind daher ein guter Grund, einen näheren Blick auf Desert Gold Ventures zu werfen. Die Gesellschaft könnte sich in Zukunft zu einem begehrten Übernahmekandidaten entwickeln.

Desert Gold widmet sich seit vielen Jahren der Goldexploration in Mali und besitzt nun eines der größten noch nicht produzierenden Landpakete in Westafrika. Quelle: Desert Gold Ventures Inc.





Gold - Das große Bild

Gold gehörte 2020 zu Assetklassen mit der besten Performance und erreichte Anfang August 2020 mit 2.067 USD einen historischen Höchststand. In den letzten zwölf Monaten bewegte sich der Preis des Edelmetalls zwischen rund 1.685 USD und 1.950 USD auf einem niedrigeren Niveau mit merklicher Volatilität.

Bei einem aktuellen Kurs von rund 1.860 USD je Unze nimmt das Edelmetall nun die 1.900 USD-Marke und die Verlaufshochs der letzten 12 Monaten ins Visier. Das Niedrigzinsumfeld, eine steigende Inflation, die Nachfrage als Krisenwährung, ein starker US-Dollar sowie die physische Nachfrage nach Gold für die Schmuckherstellung oder als Industriemetall sprechen für ein mittelfristig höheres Kursniveau.

Goldpreis

Das Niedrigzinsumfeld, eine steigende Inflation und die Nachfrage als Krisenwährung sprechen für einen steigenden Goldpreis.

Der Markt der Explorer

Der Teufel steckt im Detail. Es gibt eine Reihe von Dingen, die Investoren auf Ihrer gedanklichen Checkliste bei einem Investment in Explorationsgesellschaften abhaken sollten. Da ist zu allererst die Qualität des Projekts, zudem auch dessen Größe und Lage sowie der Zugang zu Infrastruktur wie Straßen, Stromnetzen oder Wasser. Explorationsgesellschaften benötigen zur Suche nach Rohstoffen und später in der Weiterentwicklung der Projekte einiges an Geld und operieren charakteristisch in den roten Zahlen. Aber mit Bohrdaten und einem besseren Verständnis der Rohstoffvorkommen und einer genaueren Einschätzung der Größe der Ressourcen und deren Wert bzw. der Wirtschaftlichkeit des Projekts, sollten diese Fortschritte trotz verwässernder Kapitalerhöhungen unter dem Strich einen deutlich positiven Effekt für Aktionäre haben.

Unternehmensprofil

Desert Gold Ventures Inc. widmet sich der Entdeckung und Erschließung von Goldprojekten in Afrika. Die Gesellschaft besitzt zwei Goldexplorationskonzessionen in Westmali. Größtes Asset ist das 440 qkm große Vorzeigeprojekt SMSZ (Senegal Mali Shear Zone). Das SMSZ-Projekt ist das größte noch nicht produzierende Landpaket in der Region.1 In Westmali ist zudem das Projekt Djimbala lokalisiert. Mali ist der drittgrößte Goldproduzent des afrikanischen Kontinents. 2 Zudem kontrolliert Desert Gold das Anumso-Goldprojekt im Ashanti-Gürtel von Ghana und das Rutare-Goldprojekt in Zentralruanda.

Jared Scharf, President & CEO Desert Gold: "Unsere Erfolge bei den Bohrungen und dem Erwerb von Grundstücken im Jahr 2021 belegen eindeutig das außergewöhnliche Explorationspotenzial unseres SMSZ-Projekts. Durch die Bohrungen haben wir sowohl bestehende Goldzonen erweitert als auch neue Zonen entdeckt, wie etwa unsere jüngste Entdeckung Gourbassi West North."

Projekte, Gebiete, Minen

Das Flagschiff-Projekt Senegal Mali Shear Zone (SMSZ)

Das 440 qkm große Vorzeigeprojekt SMSZ befindet sich über einem 43km langen Abschnitt der produktiven und insgesamt rund 250km langen Senegal-Mali-Scherzone in Westafrika. In geographischer Nähe sind mehrere produzierende Goldminen zu finden. Es handelt sich um die Fekola-Mine von B2 Gold, die Gounkoto- und Loulo-Minen von Barrick Gold sowie die Sadiola- und die Yatela-Minen.

Produzierende Minen in der Nachbarschaft

Für das Gesamtjahr 2021 ist die Mine Fekola weiterhin auf dem besten Weg, das obere Ende der prognostizierten Produktionsspanne von 530.000 bis 560.000 Unzen Gold bei niedrigen Kosten (AISC) von zwischen 745 und 785 USD pro Unze zu erreichen oder sogar zu übertreffen. 3

Die Minen Loulo und Gounkoto von Barrick Gold sollen laut Guidance in diesem Jahr 510.000 bis 560.000 Unzen Gold produzieren bei Kosten (AISC) von 930 bis 980 USD pro Unze. Die Minen verfügen über Vorkommen von 6,7 Mio. Unzen Gold (proven & probable), 9,0 Mio. Unzen (measured & indicated) sowie 2,0 Mio. Unzen (inferred). 4

Die Joint Venture Partner IAMGold und AngloGoldAshanti veräußerten Ende 2020 die Sadiola Mine. Beide Partner erwarben bereits ein Jahr zuvor die historische Mine Yatela, die in geographischer Nähe liegt. Die Mine soll wieder in Produktion gehen, in der Vergangenheit wurden hier 2,1 Mio. Unzen Gold produziert. 5

Mali ist der drittgrößte Goldproduzent Afrikas

Der Großteil der Goldmineralisierung in Westmali und Ostsenegal steht im Zusammenhang mit der Senegal-Mali-Scherzone (SMSZ) bzw. der Main Transcurrent Shear Zone (MTSZ). Das SMSZ-Projekt des Unternehmens ist eines der größten Goldexplorationsprojekte in Westafrika. Mit mehr als 20 bisher entdeckten offenen Goldzonen, die weiterverfolgt werden müssen und zahlreichen Zielen, die noch erprobt werden müssen, hat das SMSZ-Projekt das Potenzial für die Entdeckung einer oder mehrerer großer Goldlagerstätten, die mit den Tier-1-Goldminen der Region vergleichbar sind. Die Produktion der Nachbarminen von jährlich gut einer halben Mio. Unzen Gold für weniger als 800 USD pro Unze Kosten (AISC) verdeutlicht die hohe Attraktivität der Region.

Mali und die SMSZ-Zone: Der Großteil der Goldmineralisierung in Westmali steht im Zusammenhang mit der Senegal-Mali-Scherzone - SMSZ, die eine Länge von rund 250km aufweist. Quelle: Desert Gold Ventures Inc.





Die industrielle Goldproduktion Malis lag im vergangenen Jahr mit 65,2 Tonnen leicht über der Rekordproduktion des Vorjahres von 65,1 Tonnen. Laut den Aussagen des Bergbauministeriums stammten zusätzlich rund sechs Tonnen von handwerklichen Bergleuten (artisanal miners). Das westafrikanische Land ist einer der größten Goldproduzenten Afrikas mit etwa 13 Minen, die von multinationalen Unternehmen betrieben werden. Für das laufende Jahr erwartet das Bergbauministerium des Landes eine weiter steigende Produktion, ohne dies näher zu quantifizieren. 6

2021 hat Desert Gold Ventures ein umfangreiches Bohrprogramm durchgeführt. 2022 geht es in unverminderter Geschwindigkeit weiter. Quelle: Desert Gold Ventures Inc.





Bei der Beurteilung des Potenzials für den Erfolg eines Explorationsprojekts sind die Bohrdaten und die daraus bestimmten Ressourcenschätzungen wichtig. Im Rahmen des zuletzt abgeschlossenen Explorationsprogramms von insgesamt 267 Bohrlöchern über 18.161 Meter veröffentlichte Desert Gold die Ergebnisse von 25 Bohrlöchern. Darunter finden sich Gehalte von 1,13 g/t Gold über 42 Meter, 1,12 g/t Gold über 33 Meter und 1,06 g/t Gold über 29 Meter. Bemerkenswert ist hierbei, dass Bohrungen Gold in Bereichen nachgewiesen haben, die Desert Gold bislang nicht ausgewiesen hatte. 2022 plant das Unternehmen auch neue Explorationsbohrungen, die sich an das im Sommer 2021 abgeschlossene Programm anschließen sollen. Insgesamt existieren mehr als 100 ungetestete Gold-im-Boden-Anomalien.

Das SMSZ Projekt im Westen Malis umfasst 440 qkm. Quelle: Desert Gold Ventures Inc.





Kürzlich erweiterte die Gesellschaft zudem ihren ohnehin großen Fußabdruck in der Region. Das Unternehmen meldete den letzten Schritt des Erwerbs der Mineralexplorationsrechte der Kolomba-Lizenz. Die Gesellschaft hat alle Mineralexplorationsrechte für drei Jahre erhalten.

Jared Scharf, President & CEO, von Desert Gold zu der Akquisition: "Die Goldzonen auf Kolomba gehören zu den aussichtsreichsten, die wir in diesem Gürtel gesehen haben. In Anbetracht der strategischen Lage, die beispielsweise weniger als 20 Kilometer von unserer jüngsten Entdeckung Gourbassi West entfernt ist, wird das Konzessionsgebiet Kolomba ein Schwerpunkt unserer kommenden Bohrkampagne 2022 sein."

440 qkm



Das SMSZ Projekt im Westen Malis umfasst diese riesige Fläche und gehört zu den größten nicht-produzierenden Gold-Liegenschaften Westafrikas. Mit der Kolomba-Akquisition verbessern sich die Aussichten des Projekts nochmals.

Das Kolomba-Projekt, das mit der SMSZ verbunden ist, zeichnet sich durch zwei bedeutende Goldzonen aus, in denen zwischen 1999 und 2003 insgesamt 31.000 Meter an historischen Bohrungen durchgeführt wurden. Beide Zonen sind in der Tiefe und entlang der Streichlänge offen und lieferten in Bezug auf Gehalt und Breite einige der besten Bohrergebnisse auf dem Projekt SMSZ. Die Modellierung dieser Zonen ist im Gange, die Bohrtests werden voraussichtlich Anfang des ersten Quartals 2022 beginnen und mit geologischen Kartierungen sowie magnetisch-geophysikalischen Untersuchungen einhergehen. Im nächsten Jahr werden die beiden neuen Zonen im Mittelpunkt der Bohrkampagne stehen.

Das Unternehmen geht davon aus, dass man mit der 30,6 qkm großen Konzession Kolomba die Ressourcenbasis in naher Zukunft erheblich erweitern kann. Das mit der SMSZ verbundene Gebiet wurde zuletzt vor rund 18 Jahren bei einem Goldpreis von rund 360 USD je Unze bearbeitet. Geschätzt wird, dass sich dort mehrere hunderttausend Unzen im Boden befinden, was nun durch ein NI 43-101 Report zu bestätigen ist.

Das Explorationsbudget der Kanadier in den letzten 15 Jahren in USD. Quelle: S&P CapitalIQ Pro, Stand: 17.11.2021





Wie die Grafik zeigt, haben die Kanadier 2021 viel Geld für die Exploration in die Hand genommen. Auch im nächsten Jahr sollen umfangreiche Bohrprogramme durchgeführt werden. Am Ende sollten die Aktionäre mit deutlich steigenden Kursen belohnt werden.

Djimbala-Projekt

Das 100qkm große Djimbala-Projekt liegt in Westmali, in der Nähe mehrerer großer Minen und Lagerstätten, darunter die Komana-Mine von Hummingbird Resources sowie die Kalana-Lagerstätte von Endeavour Mining. Der Großteil der Liegenschaft wurde bislang noch nicht erkundet. Die Gold-in-Boden-Anomalien müssen durch zukünftige Bohrungen genauer definiert werden. Nördlich des Grundstücks wurden hochgradige Abschnitte bis 12,65 g/t Gold auf drei Metern gemeldet.

Rutare-Projekt

Das Projekt in Ruanda umfasst eine Bergbaulizenz für ein 375 Hektar großes Gebiet, welche am 13. Dezember 2016 erteilt wurde und die am 12. Dezember 2026 ausläuft. Die Lagerstätte enthält eine abgeleitete Mineralressourcenschätzung von 5,551 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 1,48 g/t Gold, was 265.000 Unzen Gold entspricht. Allerdings stammt die Ressourcenschätzung aus dem Jahr 2011. Die Lagerstätte ist entlang des Streichens und in der Tiefe offen. Begrenzte Arbeiten im Anschluss an die Ressourcenschätzung umfassten die Erstellung eines Entwurfs für einen Minenplan. Desert Gold hat zusätzliche Grundstücke in der Nähe des Konzessionsgebiets beantragt.

Highlights

Größtes, nicht produzierendes Landpaket in der Region (SMSZ-Projekt: 440 qkm) Geographische Nähe zu produzierenden Minen mit einer Jahresproduktion > 500.000 Unzen Gold Gute Bohrergebnisse Katalysator Ende 2021: Ressourcenschätzung nach dem kanadischen Standard NI 43-101 Niedrige Unternehmensbewertung Potenzieller Übernahmekandidat





Ein Fazit zum Wert

Wie einen Explorer bewerten?

Die Bewertung einer Explorationsgesellschaft gestaltet sich immer schwierig. Ein wichtiger Bewertungsanker ist die noch in diesem Jahr anstehende Veröffentlichung der Ressourcenschätzung NI 43-101. Unserer Meinung nach werden diese Daten zu einer wesentlich höheren Bewertung der Aktie führen. Angrenzende produzierende Minen bestätigen das Potenzial des SMSZ-Projekts eine oder mehrere Tier1-Goldminen zu errichten. Zudem ist davon auszugehen, dass die Produktionskosten (AISC) wie landesüblich unter 800 USD je Unze liegen werden. Damit hat die Aktie das Potenzial, sich innerhalb eines Jahres überdurchschnittlich zu entwickeln.

Die Aktie von Desert Gold im 3-Jahres-Vergleich zum Goldpreis und dem TSX-V-Index. Quelle: S&P CapitalIQ Pro, Stand: 17.11.2021





In den letzten drei Jahren konnte die Aktie von Desert Gold den Golpreis und den TSX-V nur punktuell outperformen. Angesichts der Projektfortschritte und der anstehenden Bohrergebnisse sollte die Aktie in Zukunft outperformen. Entsprechend könnte eine Neubewertung des Titels einsetzen.

Timing interessant

Kurs-Katalysator

Mit der anstehenden Ressourcenschätzung und den neuen Bohrprogrammen sollte der Aktienkurs wachgeküsst werden.

Gerade unter Timing-Aspekten kann die Aktie von Desert Gold aktuell eine gute Investmentidee sein. Der kanadische Explorer mit dem größten, noch nicht produzierenden Landpaket in Westmali dürfte mit der Ressourcenschätzung nach NI 43-101, die bis Ende des Jahres angekündigt wurde, eine Neubewertung erfahren.

Mit der dann möglichen besseren Abschätzung des Ressourcenwerts und der Wirtschaftlichkeit könnte die aktuell niedrige Unternehmensbewertung von gerade einmal 21 Mio. CAD schon bald passé sein. Die gute Projektqualität und Größe des SMSZ-Projekts machen die Gesellschaft mittelfristig aber ebenso zu einem heißen Übernahmekandidaten. Das große Bild eines weiter steigenden Goldpreises bietet zudem perfekte Rahmenbedingungen.