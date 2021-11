DGAP-News: PANTAFLIX AG / Schlagwort(e): Sonstiges

PANTAFLIX Studios startet neues Format MARIO NOVEMBRE - AUCH DAS NOCH! - Folge eins der Serie ab Samstag auf Joyn verfügbar



18.11.2021 / 08:00

München, 18. November 2021. PANTAFLIX Studios, eine Tochtergesellschaft der PANTAFLIX AG (WKN: A12UPJ, ISIN: DE000A12UPJ7), hat mit den Dreharbeiten der ersten Staffel von MARIO NOVEMBRE - AUCH DAS NOCH! begonnen. Unter Einhaltung höchster COVID-19-bedingter Gesundheits- und Hygiene-Standards starteten vergangene Woche die Dreharbeiten des neuen wöchentlichen Reality-Formats. Die erste Folge erscheint am 20. November kostenlos auf Joyn.

Zusätzlich zu der Veröffentlichung als Joyn Original können die Zuschauer*innen die Episoden jeweils 14 Tage später auf dem neuen YouTube-Channel von PANTAFLIX Studios ansehen. Content Creator, Influencer und Musiker Mario Novembre erreicht über seine Social Media-Kanäle etwa 6,6 Millionen Abonnent*innen und Follower*innen1. Er begeistert seine Fans mit seiner Musik, witzigen Instagram-Reels und TikTok-Videos sowie seinem Schauspieltalent. Für PANTAFLIX Studios stand er bereits in mehreren Produktionen vor der Kamera. Darunter das Joyn Original DAS INTERNAT, in dem Mario eine der Hauptrollen spielt und zu dem er den Titelsong beigesteuert hat. Kurzinhalt von MARIO NOVEMBRE - AUCH DAS NOCH!

Der 21-jährige Mario Novembre gewährt den Zuschauer*innen einen ganz persönlichen Einblick in sein Leben. Zwischen teurem Sportwagen und Zusammenleben mit den Eltern in einem ländlichen Vorort von Stuttgart bewegt sich sein Alltag. Mit seiner manchmal schusseligen, aber immer charmanten Art meistert er so manche Herausforderung, bei der er stets auf die Unterstützung von Familie und Freunden zählen kann. Authentisch und hautnah zeigt die neue Serie Marios Alltag zwischen Chaos und Normalität.



"Endlich ist es so weit und die erste Folge von MARIO NOVEMBRE - AUCH DAS NOCH! geht an den Start. Parallel hierzu launchen wir unseren PANTAFLIX Studios YouTube-Kanal. Wir feiern also gleich zwei Premieren mit Mario und sind sehr stolz. Mario ist ein moderner Entertainer, der sein Millionenpublikum seit Jahren begeistert. Gemeinsam mit unserem Partner Joyn ermöglichen wir nun einen tiefen und sehr privaten Einblick in sein Leben hinter den Streams, Likes und Views", sagt Sebastian Lang, Geschäftsführer von PANTAFLIX Studios und Manager von Mario Novembre. "Wir entwickeln mit unseren Creator*innen immer wieder neue Formate. Und Mario ist ein fester und wichtiger Bestandteil der PANTAFAMILY. Mit MARIO NOVEMBRE - AUCH DAS NOCH! realisieren wir nun zum ersten Mal ein Doku-Format - aber auf unsere eigene Art und Weise. Wenn wir Mario also dabei erleben, wie er mit seiner Familie zu Abend isst, mit seinem Sportwagen über die Straßen brettert oder seinen guten Freund Pietro Lombardi bei einem Konzert besucht, dann ist das der echte Mario. Und genau diese ungefilterten und ungeskripteten Bilder machen die Serie zu etwas Besonderem." 1Stand 17. November 2021: 5,1 Mio. Follower*innen bei TikTok, 1,5 Mio. Abonnent*innen bei Instagram, 859 Tausend monatliche Hörer*innen bei Spotify, 214 Tausend Abonnent*innen bei YouTube

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



