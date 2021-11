LOS ANGELES, Nov. 18, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Calibre Scientific gibt die Übernahme von msscientific Chromatographie bekannt, einem Händler von Chromatographie-Analyseprodukten mit Hauptsitz in Berlin. Mithilfe von msscientific erweitert Calibre Scientifics seine Möglichkeiten im Chromatographiebereich und stärkt seine Präsenz in der DACH-Region.



msscientific ist ein führender Händler von Fluid-Handling-Lösungen, Niederdruckchromatographieprodukten, Halbverbrauchsmaterialien für die IR-Spektroskopie, Laborfiltrationsverbrauchsmaterialien, Referenzstandards und Chemikalien für den akademischen, Forschungs-, pharmazeutischen und allgemeinen industriellen Endmarkt. Mit seinem Produktangebot und außergewöhnlichen Kundenservice und -support hat sich msscientific als Experte in seinem Markt positioniert.

Diese Übernahme stärkt das auf Chromatographie fokussiertes Gesamtangebot von Calibre Scientific und integriert ein skalierbares Vertriebsgeschäft in der DACH-Region. "msscientific hat sich in den letzten 20 Jahren eine echte Nische auf dem Chromatographiemarkt erarbeitet", so Mike Brownleader, Chief Revenue Officer von Calibre Scientific. "Das Produktportfolio, die Lieferantenbeziehungen und der Kundenstamm des Unternehmens sind wertvolle Elemente im Rahmen der Erweiterung unseres Angebots im Chromatographie-Segment. Angesichts unserer operativen und kommerziellen Reichweite in der DACH-Region können wir unseren Kunden durch die Integration von msscientific ein umfassenderes Angebot mit einem exzellenten Kundenservice und -support bereitstellen."

"Das Team von Calibre Scientific hat mich sehr beeindruckt", so Max Stevenson, Managing Director von msscientific. "Das tiefe Verständnis des Unternehmens in Bezug auf die Vertriebslandschaft, kombiniert mit den hervorragenden Kunden- und Lieferantenbeziehungen und der geografischen Abdeckung in der DACH-Region, haben mich davon überzeugt, dass Calibre Scientific die richtige langfristige Heimat für msscientific ist."

