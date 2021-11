Im ersten Halbjahr 2020 hielt sich das Paar EUR/SGD noch in einer Handelsspanne zwischen 1,58 und grob 1,63 SGD auf. Im dritten Quartal fing das Paar schließlich an zu rutschen und wurde auf ein Niveau von gerade einmal 1,5318 SGD abverkauft. Dadurch ist der Wert genau in den Unterstützungsbereich aus Mai letzten Jahres zurückgefallen, wo sich auf Tagesbasis deutliche Gegenwehr von Käufern zeigt. ...

