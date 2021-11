Vancouver (British Columbia), 18. November 2021. First Energy Metals Ltd. (CSE: FE) ("First Energy" oder das "Unternehmen") freut sich, die Ergebnisse des Bohrlochs LC21-20 in seinem Lithiumkonzessionsgebiet Augustus in der kanadischen Provinz Quebec bekannt zu geben. Das Bohrloch durchschnitt fünf spodumenhaltige Lithiumabschnitte innerhalb einer 91 m mächtigen Pegmatitzone, beginnend ab einer Bohrtiefe von 64 m bis 155 m. Zwei der markantesten Spodumenabschnitte sind folgende: 1,10 % Lithiumoxid auf 4,3 m in einer Bohrtiefe von 79,70 m und 1,59 % Lithiumoxid auf 4,75 m in einer Bohrtiefe von 97,25 m. Es gibt anomale Werte von anderen seltenen Metallen, einschließlich Beryllium, Cäsium, Niob, Rubidium und Tantal.

Höhepunkte (Details siehe Tabelle 1)

- Erster Abschnitt - Mächtigkeit von 2 m bei 64 m: Die Durchschnittswerte von Lithium belaufen sich auf 1.821,5 ppm bzw. 0,39 % Lithiumoxid. Die anomalen Werte anderer seltener Metalle beinhalten 149 ppm Beryllium, 16,25 ppm Cäsium, 43,15 ppm Niob, 170 ppm Rubidium und 65,05 ppm Tantal.

- Zweiter Abschnitt - Mächtigkeit von 1,90 m bei 72,7 m: Der Durchschnittswert von Lithium beläuft sich auf 2.869 ppm bzw. 0,62 % Lithiumoxid. Es gibt anomale Werte von anderen seltenen Metallen, einschließlich 12 bis 83 ppm Beryllium, 21,5 bis 45 ppm Cäsium, 45,15 bis 57,9 ppm Niob, 694 bis 1.340 ppm Rubidium und 138 bis 185 ppm Tantal.

- Dritter Abschnitt - Mächtigkeit von 4,30 m bei 79,7 m: Der Durchschnittswert von Lithium beläuft sich auf 5.104 ppm bzw. 1,10 % Lithiumoxid. Es gibt anomale Werte von anderen seltenen Metallen, einschließlich 66 bis 150 ppm Beryllium, 16,2 bis 48,2 ppm Cäsium, 44,3 bis 67,3 ppm Niob, 134 bis 1.010 ppm Rubidium und 121 bis 181 ppm Tantal.

- Vierter Abschnitt - Mächtigkeit von 4,75 m bei 97,25 m: Der Durchschnittswert von Lithium beläuft sich auf 7.391 ppm bzw. 1,59 % Lithiumoxid. Es gibt anomale Werte von anderen seltenen Metallen, einschließlich 187 bis 332 ppm Beryllium, 40,5 bis 240 ppm Cäsium, 67,5 bis 97,5 ppm Niob, 253 bis 828 ppm Rubidium und 122 bis 264 ppm Tantal.

- Fünfter Abschnitt - Mächtigkeit von 6,50 m bei 129,50 m: Der Durchschnittswert von Lithium beläuft sich auf 3.113 ppm bzw. 0,67 % Lithiumoxid. Es gibt anomale Werte von anderen seltenen Metallen, einschließlich 19 bis 348 ppm Beryllium, 27,2 bis 585 ppm Cäsium, 51,1 bis 99,7 ppm Niob, 193 bis 5.000 ppm Rubidium und 66,5 bis 191 ppm Tantal.

Bohrloch LC21-20 wurde an folgendem Standort gebohrt: 287039E, 5367814N (NAD 1983 UTM Zone 18N), Azimut 35,55°, Neigung -65° mit einer Bohrtiefe von insgesamt 175 m. Alle gemeldeten Abschnitte basieren auf der gebohrten Mächtigkeit und wurden nicht zur tatsächlichen Mächtigkeit konvertiert.

Der Bohrkern wurde in der Kernhütte mithilfe einer Steinsäge aufgezeichnet und erprobt. Zur Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle (QS/QK) wurden in branchenüblichen Intervallen Feldduplikate sowie Standard- und Leerproben hinzugefügt.

Die Proben wurden unter Verwendung von Best Practices verpackt und markiert und an Activation Laboratories ("ACTLABS") in Ancaster (Ontario) zur Probenvorbereitung und Analyse unter Verwendung von Laborcode Ultratrace 7 und Natriumperoxidfusion (Na2O2), geliefert. ACTLABS ist ein unabhängiges kommerzielles, akkreditiertes ISO-zertifiziertes Labor.

Afzaal Pirzada, ein geologischer Berater des Unternehmens und ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Tabelle 1: Wichtigste Analyseergebnisse der Proben aus Bohrloch LC21-20

Analyten-Kürzel Tiefe Von Tiefe Bis Gesamt Li Li2O Be Cs Fe Nb Rb Ta Einheit-Kürzel m m m ppm % ppm ppm % ppm ppm ppm Nachweisgrenze 3 3 0,1 0,05 2,4 0,4 0,2 Analysemethode FUS-MS-Na2O2 201945 62,8 64 1,20 286 0,06 135 44 0,56 49,8 844 63,7 201946 64 65 1,00 2940 0,63 266 26,8 0,48 69,4 233 89,2 201947 65 66 1,00 703 0,15 32 5,7 0,3 16,9 107 40,9 1. Abschnitt 64 66 2,00 1821,5 0,39 149 16,25 0,39 43,15 170 65,05 201948 72,7 73,7 1,00 4200 0,90 83 45 0,2 57,9 1340 138 201949 73,7 74,6 0,90 1390 0,30 12 21,5 0,28 45,1 694 185 2. Abschnitt 72,7 74,6 1,90 2869 0,62 201951 79,7 81 1,30 1990 0,43 66 33,6 0,41 44,3 736 121 201952 81 82 1,00 6260 1,35 174 48,2 0,31 67,3 1010 181 201953 82 83 1,00 7280 1,57 182 25,8 0,35 61,5 253 165 201954 83 84 1,00 5820 1,25 150 16,2 0,56 64,9 134 129 3. Abschnitt 79,7 84 4,30 5104 1,10 143 30,95 0,4075 59,5 533,25 149 201955 84 85,4 1,40 1200 0,26 62 10,5 0,33 30,5 120 106 201956 88,7 89,6 0,90 418 0,09 53 31,1 0,49 55,2 418 115 201957 97,25 98 0,75 4740 1,02 187 38,9 0,31 68,5 405 146 201958 98 99 1,00 9190 1,98 324 74,2 0,27 80,1 554 197 201959 99 100 1,00 11200 2,41 332 58,2 0,37 97,5 253 264 201961 100 101 1,00 5830 1,25 229 40,5 0,29 69,1 311 137 201962 101 102 1,00 5330 1,15 210 240 1,01 67,5 828 122 4. Abschnitt 97,25 102 4,75 7391 1,59 256,4 90,36 0,45 76,54 470,2 173,2 201963 128,5 129 0,50 5640 1,21 297 39,8 0,29 47 159 67,4 201964 129,5 130 0,50 8230 1,77 348 48,8 0,36 63,8 193 78 201966 130 131 1,00 2920 0,63 204 27,2 0,25 60,4 318 191 201967 131 132 1,00 4570 0,98 284 34,6 0,41 72,8 327 116 201968 132 133 1,00 1220 0,26 179 110 0,7 66,1 1430 66,5 201969 133 133,5 0,50 6040 1,30 19 585 1,64 99,7 > 5000 141 201971 133,5 134,5 1,00 382 0,08 174 45,8 0,32 51,1 713 72,7 201972 134,5 135 0,50 4710 1,01 185 97,2 0,68 60 1270 75,5 201973 135 136 1,00 1650 0,35 142 182 0,77 59,2 2880 81,2 5. Abschnitt 129,5 136 6,50 3113 0,67 201974 136 137 1,00 249 0,05 142 17,6 0,21 37,2 242 44,3 201976 137 138 1,00 261 0,06 520 38 0,33 55,9 359 82,4 201977 138 139 1,00 2520 0,54 178 156 0,6 78,4 2110 98,9 201978 139 140 1,00 1380 0,30 192 15,5 0,26 69,9 143 123 201979 140 140,7 0,70 1810 0,39 194 181 0,75 90,5 985 114 201981 151 152 1,00 1510 0,32 194 25 0,65 76,6 315 46,8 201982 152 153 1,00 887 0,19 143 24,2 0,52 87,9 432 48 201983 153 154 1,00 352 0,08 297 34,3 0,59 93,4 291 69,6 201984 154 155 1,00 632 0,14 91 22,7 0,37 94,9 649 58,7

Hinweis: Zur Umrechnung von Li in Li2O-Werte wurde ein Standard-Umrechnungsfaktor von 2,15 verwendet

Bei allen angegebenen Abschnitten handelt es sich um erbohrte Mächtigkeiten, sie wurden noch nicht in wahre Mächtigkeiten umgewandelt,

