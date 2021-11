Gute Nachrichten für die Anleihegläubiger der im Insolvenzverfahren befindlichen Joh. Friedrich Behrens AG - so soll die Insolvenzquote auf 50% bis 75 % steigen. Zuletzt war ein Quote von 40% bis 65% vorgesehen. Grund für die voraussichtliche Erhöhung der Insolvenzquote sind die fortgeschrittenen Verhandlungen mit der BeA GmbH, die nach derzeitigen Stand eine zusätzliche Kaufpreiszahlung in Höhe von 3 bis 4 Mio. Euro ergeben. Der Sachwalter konnte zudem die Prüfung der zur Tabelle angemeldeten ...

