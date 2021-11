Die Aktie des Halbleiter-Herstellers Renesas Electronics kletterte zu Monatsbeginn in Frankfurt bis auf 11,60 Euro. Dies entsprach dem höchsten Stand seit 2018, als der Wert nach einem Zwischenhoch bei 11,93 Euro drehte. Angetrieben wurde das Papier in erster Linie vom aktuell vorhandenen Mangel an Speicherchips, der die Preise entsprechend nach oben treibt. Abzulesen ist dies auch an den guten Neunmonatszahlen der Japaner. So stieg der Umsatz ggü. dem Vj. um 30% auf 679,99 Mrd. Yen (rd. 5,2 Mrd. Euro). Das operative Ergebnis sprang um 150% auf 119,48 Mrd. Yen und das Nettoergebnis um 97% auf 75,68 Mrd. Yen.Damit erreichte das Unternehmen die optimistischen Marktschätzungen. Im Gj. soll der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...