Kapsch TrafficCom hat im Halbjahr den Umsatz beinahe stabil bei 255,2 Mio. Euro (-0,9 Prozent) halten können. Das EBIT wechselte ins positive Terrain und liegt bei 10,6 Mio. Euro (vs. -57,8 Mio. Euro in 2020). Im 1. Halbjahr 2021/22 wirkten sich Sondereffekte in Höhe von -4 Mio. (Vorjahr: -59 Mio. Euro) auf das EBIT aus. Das Management prognostiziert für das Geschäftsjahr 2021/22 einen Umsatzanstieg um etwa 10 Prozent auf rund 550 Mio. Euro. Das Unternehmen erwartet Zuwächse in Nordamerika sowie ein sich weiter erholendes Komponentengeschäft. Damit sollte das Auslaufen der Betriebsprojekte in Polen zum Ende des zweiten und im dritten Quartal kompensiert werden können. Die EBIT-Marge wird voraussichtlich im Bereich von 3 Prozent liegen. Neben dem ...

