Linde wird vom scheidenden CEO Steve Angel nach der Fusion mit Praxair betriebswirtschaftlich optimiert und liefert schon bei konstantem Umsatz zweistellige Gewinnzuwächse. Doch die angesprungene Weltkonjunktur sorgt auch für steigende Umsätze durch Preissteigerungen und einem Ausweiten des Volumens. Bei der aufkommenden Wasserstoff-Wirtschaft startet Linde aus der Poleposition. Der Industriegase-Konzern Linde hat seine Zahlen zum Q3 nachbörslich am 28. Oktober veröffentlicht, was am 29. Oktober ...

