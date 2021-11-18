DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LB.HESS.THR.CARRARA 16/31 DE000HLB4A26 22.11.2021 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA12A/17 DE000HLB5H28 22.11.2021 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LB.HESS.THR.CARRARA 16/31 DE000HLB4A26 22.11.2021 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA12A/17 DE000HLB5H28 22.11.2021 HZE/EOT
Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de