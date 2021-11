Der Industriegase-Konzern Linde hat seine Zahlen zum Q3 nachbörslich am 28. Oktober veröffentlicht, was am 29. Oktober ein Kursplus von gut 3 Prozent zur Folge hatte. Dabei konnte der Quartalsumsatz im Jahresvergleich um 12 Prozent gesteigert werden. Nachdem der scheidende Vorstandschef Steve Angel das Unternehmen weiter auf Rendite getrimmt hat, liegt der operative Gewinn um 19 Prozent über dem Wert ...

