Die APONTIS PHARMA AG (ISIN: DE000A3CMGM5), ein führendes Pharmaunternehmen für Single Pills im deutschen Markt, hat den Ausbau ihrer einzigartigen Positionierung, das Umsatzwachstum und die Marktführerschaft im Bereich der Single Pills in einem erfolgreichen 9-Monatszeitraum 2021 fortgesetzt. So kündigte APONTIS PHARMA im Berichtszeitraum bereits die Markteinführung von zwei neuen Single Pills für das kommende Geschäftsjahr an. Für 2022 sind somit insgesamt vier neue Single Pills geplant. Im 9-Monatszeitraum 2021 wuchs APONTIS PHARMA weiter deutlich stärker als der Gesamtmarkt der Pharmabranche ...

