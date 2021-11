DGAP-News: CMC Markets Deutschland / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Zwischenbericht

CMC Markets bleibt dank Diversifizierung auf Kurs - Management prüft Aufspaltung in zwei Geschäftsbereiche



18.11.2021 / 10:00

CMC Markets bleibt dank Diversifizierung auf Kurs -

Management prüft Aufspaltung in zwei Geschäftsbereiche Frankfurt am Main, 18. November 2021 -- CMC Markets (www.cmcmarkets.com), ein weltweit führender Anbieter von Online-Trading für Privatanleger und Plattform-Technologielösungen für institutionelle Partner, musste im ersten Geschäftshalbjahr 2021/22, das am 30. September endete, aufgrund der wieder niedrigeren Volatilität an den Finanzmärkten und damit einhergehenden geringeren Handelsaktivität der Kunden einen Umsatz- und Gewinnrückgang hinnehmen. Wegen der Turbulenzen an den Finanzmärkten infolge der Corona-Pandemie war noch im Vergleichszeitraum des Vorjahres ein Rekordergebnis erzielt worden. Dank einer erfolgreichen Diversifizierung und vor allem den wachsenden Aktivitäten im Geschäft mit nicht gehebelten Finanzprodukten sieht sich CMC Markets aber weiter auf Kurs und prüft eine Aufspaltung des Unternehmens in zwei Geschäftsbereiche, um den signifikanten Wert innerhalb der aktuellen Konzernstruktur für seine Aktionäre freizusetzen. In den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres fielen die Nettoerlöse um 45 Prozent auf 126,7 Millionen Britische Pfund (1. HJ 2020/21: 230,9 Mio. GBP). Der Gewinn vor Steuern reduzierte sich auf 36,0 Millionen Britische Pfund, gegenüber 141,1 Millionen Pfund im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Während die Umsätze mit Hebelprodukten unter der niedrigeren Marktvolatilität litten, präsentierte sich das "nicht gehebelte Geschäft", das jetzt fast 20 Prozent des Gesamtumsatzes ausmacht, außerordentlich stabil. Hier konnte die Kundenzahl im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sogar um zehn Prozent gesteigert werden. "Alle unsere Geschäftsbereiche bewegen sich aktuell weit über dem Niveau vor der Pandemie. Dies ist ein Beweis für die Widerstandsfähigkeit und Qualität unserer Technologie und unseres Produktangebots", so Peter Cruddas, CEO von CMC Markets. "Optimistisch für die Zukunft macht uns auch die Tatsache, dass wir das Geschäft mit Hebelprodukten im ersten Halbjahr mit Kundengeldern nahe am Rekordhoch abschließen konnten. Erfreulich war zudem, dass die Zahl der aktiven Kunden in unserem Geschäft mit nicht gehebelten Produkten Geschäft um zehn Prozent gestiegen ist. In diesem Bereich sehen wir weiterhin das größte Wachstumspotenzial." "Im Einklang mit unserer Diversifikationsstrategie halten wir es für richtig, die Realisierbarkeit einer Trennung der Geschäftsbereiche zu prüfen, um den signifikanten Wert innerhalb der aktuellen Konzernstruktur freizusetzen. Wir gehen davon aus, dass der Vorstand diese Überprüfung noch in diesem Jahr beginnen und bis Juni 2022 abschließen wird", so Cruddas weiter. Ansprechpartner für die Presse:

Die CMC Markets Germany GmbH ist ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) unter der Registernummer 154814 zugelassenes und reguliertes Unternehmen und eine 100-prozentige Tochter der CMC Markets UK Plc mit Sitz in London, einem der weltweit führenden Anbieter von Online-Trading. CMC Markets bietet Anlegern die Möglichkeit, Differenzkontrakte (Contracts for Difference oder kurz "CFDs") über die Handelsplattform "Next Generation" zu traden, und ist, gemessen an der Kundenzahl, der führende Anbieter von CFDs in Deutschland. Das Angebot von CMC Markets in Deutschland umfasst CFDs auf über 11.500 verschiedene Werte aus über 20 Märkten. Gehandelt werden können CFDs auf Indizes, Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Exchange Traded Funds (ETFs) sowie auf über 330 Währungspaare. Die 1989 von Peter Cruddas in London gegründete Unternehmensgruppe verfügt heute über Büros u.a. in Deutschland, Australien und Singapur. CMC Markets UK Plc ist an der Londoner Börse notiert. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.cmcmarkets.de und www.cmcmarkets.com/group/.



Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: "Inhalte") sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation der CMC Markets Germany GmbH (nachfolgend "CMC Markets") und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 72% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.

