Evotec hat eine neue Kooperation bekannt gegeben. Die Hamburger arbeiten zukünftig mit EQRx zusammen. Ziel ist es, die Entdeckung und Entwicklung neuartiger Arzneimittel zu beschleunigen. EQRx ist ein neuartiges Pharmaunternehmen, welches sich dafür einsetzt, benötigte neue Medikamente zu entwickeln und diese Patienten zu bezahlbaren Preisen bereitzustellen.Die Partnerschaft wird sich auf mehrere therapeutische Ansätze in der Onkologie und Immunologie konzentrieren, so Evotec in einer Mitteilung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...