Adam Selipsky, neuer Chef von Amazons Cloudtochter AWS, will mehr maßgeschneiderte Produkte für Sektoren wie das Gesundheitswesen, die Automobil- und die Telekombranche anbieten. Damit greift AWS Konkurrenten wie Microsoft und Alphabet an, die solche Lösungen bereits anbieten. AWS bleibt laut Selipsky keine Wahl."Die Welt von morgen verändert sich so sehr, dass wir anders sein müssen", sagte Selipsky im Gespräch mit Bloomberg TV. "Es ist egal, was wir gestern gemacht haben."Die Kunden fordern laut ...

