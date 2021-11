Für Anteilseigner von Siltronic kommt es heute knüppeldick. Denn die Aktie fristet derzeit ein Schattendasein mit einem Minus von rund drei Prozent. 135,70X kostet damit nur noch 135,70 EUR. Beginnt jetzt das große Zittern der Bullen oder können sie morgen schon zurückschlagen?

Anleger-Geschenk: Welche Aktien eröffnen jetzt in der laufenden Jahresend-Rallye die größten Gewinnchancen? Hier finden Sie unsere Favoriten für die Zeit bis zum Jahreswechsel!

Kursverlauf von Siltronic der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Siltronic-Analyse einfach hier klicken.

Trotz der Hiobsbotschaft, bleibt die Technik noch recht positiv. Denn das Papier liegt immer noch in Schlagdistanz zu einem wichtigen Hoch. Unter dem Strich genügt ein Plus von rund drei für den Sprung auf ein neues Monatshoch. Dieses Hoch liegt bei 140,00 EUR. Einige spannungsgeladene Tage warten also auf uns.

Antizyklisch handelnde Anleger denken möglicherweise über einen Kauf nach. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...