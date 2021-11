Der Wasserstoff-Sektor sackt im Wochenverlauf weiter ab. Auch die Aktie von Plug Power verliert nach der starken Erholung an Dynamik. Der Titel pendelt in den vergangenen Tagen nun in einer Range. Ein Anzeichen dafür, dass die Bullen jetzt eine Verschnaufpause einlegen. Anlegern stellt sich die Frage: Ist die aktuelle Schwäche ein Grund zur Sorge?Die Plug-Power-Aktie hat bullenstarke Wochen hinter sich. Der Titel legte in rund sechs Wochen zwischenzeitlich 90 Prozent an Wert zu. Nach dem frischen ...

