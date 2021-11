DGAP-News: Traumhaus AG / Schlagwort(e): Immobilien/Expansion

Traumhaus AG sichert sich Großprojekt in Expansionsregion Nord



18.11.2021 / 11:00

Expansionsstrategie geht auf

Traumhaus AG lässt Ankündigungen Taten folgen: In Hemmingen/Hannover hat das Wiesbadener Unternehmen ein Grundstück von rund 34.600 Quadratmetern angekauft und wird dort wie geplant, 71 Reihen- und Doppelhäuser sowie 42 Wohnungen errichten.

"Mit diesem Großprojekt bei einem Umsatzvolumen von 45 Mio. EUR verwandeln wir die Region Nord endgültig von einer Expansionsregion zu einem unserer festen Projektentwicklungsgebiete", stellt Traumhaus-Vorstandsvorsitzender Otfried Sinner fest.

Die Traumhaus hatte dieses Jahr bekannt gegeben, sich innerhalb der nächsten drei Jahre in allen wichtigen Absatzmärkten in Deutschland zu etablieren. Niedersachsen und Bremen zählen jetzt schon dazu. Während die Industrialisierung, Automatisierung, Digitalisierung und Produktivitätssteigerung der Baubranche schnell voranschreitet, positioniert sich CEO Otfried Sinner mit der Traumhaus als "aktiver, zukunftsgerichteter Mitgestalter dieses Wandels", nicht zuletzt auch durch die Investition des Unternehmens in sein eigenes Fertigteilewerk in Kruft.



Über Traumhaus AG Die Traumhaus AG, gegründet 1993 mit Sitz in Wiesbaden, ist ein erfahrener Anbieter für innovative Siedlungskonzepte und serielles Bauen in Massivbauweise. Das Unternehmen deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab: von Grundstückskauf (ab 3.500 qm) und Projektentwicklung über Bau und Vermarktung bis zur anschließenden Betreuung der Immobilien. Das Leitmotiv lautet: "Wir haben die Lösung für bezahlbares Wohnen!" Wesentlicher Erfolgsfaktor dafür ist die ausgefeilte Standardisierung aller Prozessschritte. Seit August 2018 ist das Unternehmen an der Münchener Börse im Marktsegment m:access notiert sowie im Freiverkehr der Frankfurter Börse und im Xetra Handel.

Traumhaus AG Investor Relations

Michael Bussmann

+49 6122 58653 - 68

m.bussmann@traumhaus-familie.de Traumhaus AG Pressesprecherin

Christine Stein

+49-6122-58653-555

c.stein@traumhaus-familie.de Medienkontakt:

BeckerBeratungsGesellschaft (BBG)

Klaus-Karl Becker

Neustr. 23

55296 Gau-Bischofsheim / Mainz

+49 (0) 172 61 41 955

kkb@b-bg.de

