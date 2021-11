Köln (www.anleihencheck.de) - PANDION verkauft größtes Gewerbeprojekt der Unternehmensgeschichte - AnleihenewsDas inhabergeführte Unternehmen PANDION AG (Unternehmensanleihe, ISIN: DE000A289YC5, WKN: A289YC), ein führender Projektentwickler für hochwertige Wohn- und Gewerbeprojekte in deutschen A-Städten, hat im Rahmen eines Forward Fundings das Bürogebäude PANDION OFFICEHOME Werksviertel I an Union Investment verkauft. Die Fertigstellung des Büroprojekts ist für 2024 geplant. Die Flächen wurden bereits im Sommer dieses Jahres für 15 Jahre an die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben zur Nutzung durch das Deutsche Patent- und Markenamt vermietet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...