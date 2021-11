Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Dienstag ist ein neuer Active Exchange Traded Fund von J.P. Morgan auf Xetra und Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Der JPM USD Corporate Bond Research Enhanced Index UCITS ETF - EUR Hedged (acc) (ISIN IE0000J0F3C5/ WKN A3C4QK) bilde eine aktive Anlagestrategie ab, die sich hauptsächlich auf festverzinsliche und auf US-Dollar lautende Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Status fokussiere. AnlegerInnen würden mit dem aktiven Renten-ETF sowohl auf Schuldtitel aus den USA als auch aus Schwellenländern setzen. Der Großteil des Fondsvermögens werde jedoch in Wertpapiere von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig seien oder den größten Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben würden. ...

