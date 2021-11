Fisker hat sein Elektro-SUV Ocean in dem für die Serienproduktion vorgesehenen Design präsentiert und nennt nun auch nähere Details zur Technik sowie zu den Preisen der einzelnen Versionen. Der Produktionsstart des Fisker Ocean bei Magna in Österreich ist auf den 17. November 2022 angesetzt. Der Fisker Ocean soll in den Varianten Sport, Ultra und Extreme auf den Markt kommen. Die endgültige Optik ...

