... beteiligt. Die koreanische Hanwha Solutions Corporation zahlte 160,5 Mio. $ für 16,67 % an der norwegischen REC SILICON ASA, wie das Branchenmagazin pv magazine meldet.



Die Koreaner wollen die Versorgung mit Polysilizium in den USA sichern. Sie haben weitere Investitionen in den USA ins Auge gefasst. Diese werden konkretisiert, sobald der US-Kongress den Solar Energy Manufacturing Act (SEMA) verabschiedet hat, ein Gesetz zur Förderung von Photovoltaik-Produktionen in den USA. Es wird erwartet, dass der US-Kongress das SEMA-Gesetz noch bis Jahresende verabschiedet. Laut pv magazine ist damit noch in diesem Jahr zu rechnen.



Die Aktie von REC SILICON legt heute im deutschen Handel rund 18 % auf 1,80 € zu.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



