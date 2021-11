DJ PTA-News: KFM Deutsche Mittelstand AG: Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) kauft 4,75%-TEMPTON-Anleihe

Düsseldorf (pta022/18.11.2021/11:00) - Die KFM Deutsche Mittelstand AG gibt bekannt, dass der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) für seine Zeichnung, der 4,75%-Anleihe der TEMPTON Personaldienstleistungen GmbH mit Laufzeit bis 2026 (WKN A3MP7A), im Rahmen der aktuellen Neuemission eine Zuteilung erhalten hat.

Die TEMPTON Personaldienstleistungen GmbH ("TEMPTON") mit Sitz in Essen ist einer der führenden Personaldienstleister in Deutschland. TEMPTON konzentriert sich im Gegensatz zu anderen Personaldienstleistern, die sich auf Großunternehmen fokussieren, vorwiegend auf die zur Verfügungstellung von Zeitarbeitsbeschäftigten für kleine und mittelständische deutsche Unternehmen und ist daher bedeutend weniger abhängig von der Entwicklung der Konjunkturzyklen und generiert relativ höhere Margen. Mit über 7.000 Mitarbeitern bedient TEMPTON aktuell über 10.000 Kunden in Deutschland.

Die unbesicherte und nicht nachrangige Anleihe der TEMPTON Personaldienstleistungen GmbH besitzt ein Emissionsvolumen von bis zu 25 Mio. Euro in einem ersten Schritt, mit der Option zur Aufstockung des Emissionsvolumens auf bis 75 Mio. Euro. Die Schuldverschreibungen haben eine Stückelung von 1.000 Euro und sind mit einem Zinskupon von 4,75% p.a. (Zinstermin vierteljährlich am 09.02., 09.05., 09.08. und 09.11.) ausgestattet und haben eine fünfjährige Laufzeit (09.11.2021 bis 09.11.2026). Vorzeitige Kündigungsmöglichkeiten nach Wahl der Emittentin bestehen am 09.11.2023 und am 09.02.2024 zu 102,375%, am 09.05.2024 und am 09.08.2024 zu 101,90%, am 09.11.2024 und am 09.02.2025 zu 101,425%, am 09.05.2025 und am 09.08.2025 zu 100,95%, am 09.11.2025 und am 09.02.2026 zu 100,475%, sowie am 09.05.2026 zu 100% des Nennwertes; ein Kündigungsrecht seitens der Anleihegläubiger besteht im Falle eines Kontrollwechsels zu 101% des Nennwertes. Ausgestattet ist die Anleihe unter anderem mit einer Transparenzverpflichtung und einer umfassenden Negativerklärung. Die Anleihe ist im Nordic Bond-Format nach norwegischem Recht begeben.

Über die KFM Deutsche Mittelstand AG Die KFM Deutsche Mittelstand AG mit Sitz in Düsseldorf ist Experte für Mittelstandsanleihen und Initiator des Deutschen Mittelstandanleihen FONDS (WKN A1W5T2) sowie des europäischen Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A2PF0P). Die KFM Deutsche Mittelstand AG wurde beim Großen Preis des Mittelstandes 2016 als Preisträger für das Analyseverfahren KFM-Scoring ausgezeichnet. Für ihre anlegergerechte Transparenz- und Informationspolitik wurde die KFM Deutsche Mittelstand AG von Rödl & Partner mit dem Transparenten Bullen 2020 und 2021 ausgezeichnet.

Hinweise zur Beachtung Diese Veröffentlichung der KFM Deutsche Mittelstand AG stellt weder ein Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots noch einen Rat oder eine persönliche Empfehlung bezüglich des Haltens, des Erwerbs oder der Veräußerung eines Finanzinstruments dar. Vielmehr dient die Veröffentlichung allein der Orientierung und Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Die KFM Deutsche Mittelstand AG empfiehlt, sich vor Abschluss eines in dieser Ausarbeitung dargestellten Geschäfts kunden- und produktgerecht beraten zu lassen. Wichtiger Hinweis: Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken, insbesondere dem Risiko eines Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden. Sie sollten sich deshalb vor jeder Anlageentscheidung eingehend persönlich unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Vermögens- und Anlagesituation beraten lassen und Ihre Anlageentscheidung nicht allein auf diese Veröffentlichung stützen. Die Inhalte dieser Pressemitteilung stellen keine Handlungsempfehlung dar, sondern dienen der werblichen Darstellung. Sie ersetzen weder die individuelle Anlageberatung durch eine Bank noch die Beurteilung der individuellen Verhältnisse durch einen Steuerberater. Der Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, der aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte und der wesentlichen Anlegerinformationen (wAI), die kostenlos auf der Homepage der Gesellschaft unter www.deutscher-mittelstandsanleihen-fonds.de oder am Sitz der Verwaltungsgesellschaft (FINEXIS S.A., 25A, boulevard Royal L-2449 Luxemburg) sowie bei den Zahl- und Informationsstellen (DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxembourg oder bei der Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Graben 21, A-1010 Wien) erhältlich sind. Die Anlageberatung und Anlagevermittlung (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 und 4 WpIG) bieten wir Ihnen ausschließlich als vertraglich gebundener Vermittler gemäß § 3 Abs. 2 WpIG für Rechnung und unter der Haftung der NFS Netfonds Financial Service GmbH, Heidenkampsweg 73, 20097 Hamburg (NFS) an. Die NFS ist ein Wertpapierinstitut gem. § 2 Abs. 1 WpIG und verfügt über die erforderlichen Erlaubnisse der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Bei der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen gelten die Informationen über die Berücksichtigung von nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen und von Nachhaltigkeitsrisiken der NFS Netfonds Financial Service GmbH. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage im Impressum und unter www.nfs-netfonds.de. Diese Pressemitteilung wurde mit Sorgfalt entworfen und hergestellt, dennoch übernimmt die Gesellschaft keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit. Stand aller Informationen, Darstellungen und Erläuterungen ist November 2021, soweit nicht anders angegeben.

