Von SEO-Manager:innen werden in Reportings gern mal Conversions verlangt, um den Erfolg von SEO-Maßnahmen zu bewerten. Dabei haben SEOs auf Conversions nur bedingt Einfluss. Ich habe mich vor einer Weile mit zwei Freundinnen getroffen und wir haben, Asche aufs Haupt, über die Arbeit gesprochen. Eine von den beiden ist seit ein paar Monaten Inhouse-SEO und erzählte davon, dass bei ihnen viel in wöchentlichen Sprints und so auch mit wöchentlichen Reportings gearbeitet wird. Und dass eine wichtige KPI sei, wie viele Conversions es dank der Verbesserungen gibt. Das ...

