Hamburg (ots) -Mehr gute Cafés und Kaffeeröster denn je laden in Deutschland ein, eine Auszeit zu genießen - so das Fazit der FEINSCHMECKER-Redaktion, die mit der Dezember-Ausgabe einen Pocket-Guide mit den "500 besten Cafés und Röster Deutschlands" präsentiert.Neben den bewährten Klassikern in den Cafés wie Sahnecremetorten und Obstkuchen (zum Beispiel Schwarzwälder Kirsch, Lübecker Nuss oder Apfelkuchen) zeigen vor allem jüngere Cafés den Zeitgeist: mit veganen Backwaren, Dinkel- statt Weizenteigen, reduziertem Zucker und neuen Kuchensorten wie New York Cheesecake, Banana Bread oder Naked Cake, die ihre Struktur ohne weitere Umhüllung zeigen. Die Zutaten werden nach Möglichkeit regional und Bio eingekauft.Im Trend liegen außerdem die kleineren französischen Torten-Variationen wie Èclairs, Obst-Tartelettes und Macarons.Die vielen neuen Manufaktur-Röstereien überbieten sich zur Zeit mit originellen Kaffees aus kleinsten Anbaugebieten, die mit nahezu aberwitzigem Aufwand fermentiert werden - so der "Bombe"-Kaffee aus Äthiopien, 100 Stunden fassgelagert, von der Hamburger Rösterei Elbgold oder der Ruanda-Kaffee von der Rösterei Röstzeit aus Hilden, der in Whiskyfässern reift.Aus jedem Bundesland hat die FEINSCHMECKER-Redaktion je einen Landessieger für das beste Café sowie den besten Kaffeeröster ausgewählt. Im Einzelnen:Baden-WürttembergCafé Weller in Backnang und die Rösterei "Life & Coffee" in SinzheimBayernDas Café Luitpold in München und die Rösterei Espressone in CadolzburgBerlinDas Café Komine und die Rösterei "Five Elephant Coffee"BrandenburgKonditorei Klinkmüller in Luckau und die Rösterei Junick in PotsdamBremenCafé Knigge und Rösterei "Lloyd Caffee"HamburgCafé Reinhardt und Rösterei TorrefaktumHessenPatisserie Anna Reckmann in Frankfurt und Rösterei Reinholz in FuldaMecklenburg-Vorpommern"Teeschale" in Prerow/Darß und die Rösterei im "Kontor Scheele" in StralsundNiedersachsen"Pâtisserie-Chocolaterie Elysée" in Hannover und Rösterei "Barösta" in OsnabrückNordrhein-Westfalen"Pure Pastry" und die Rösterei Vier, beide in DüsseldorfRheinland-PfalzPatisserie Theodor in Landau und die "Dauner Kaffeerösterei" in DaunSaarland"Quanah Schott" in Saarbrücken und die "Kaffeerösterei Pauli Michels in WeiskirchenSachsen"Hellers Kuchenglocke" und die Rösterei Phönix, beide in DresdenSachsen-AnhaltCafé Wiecker am Markt in Wernigerode und die Rösterei "Kaffeemänner" in AscherslebenSchleswig-HolsteinCafé Fiedler in Kiel und die "Alte Kaffee-Rösterei" in FlensburgThüringenPatisserie Bergmann in Zeulenroda und die Rösterei "Epitome" in Erfurt.Das Taschenbuch mit den besten Cafés und Kaffeeröstern in Deutschland liegt derDezember-Ausgabe von DER FEINSCHMECKER aus dem Hamburger Jahreszeiten Verlag bei, kostet 11,90 Euro und ist ab sofort im Zeitschriftenhandel.