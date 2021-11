Pertisau am Achensee (ots) -Der Achensee - auch liebevoll "das Meer Tirols" genannt (https://www.hotel-rieser.com/de/) - liegt eingebettet in die imposante Alpenkulisse des Karwendel- und Rofangebirges. Der Achensee versteht es, in seinen Bann zu ziehen. Und das nicht nur mit seiner faszinierenden Schönheit. Dem Gast eröffnet sich am Achensee eine Vielzahl an Aktiv- und Genussmöglichkeiten. Obwohl auf über 900 m Seehöhe gelegen und absolut schneesicher, zeigt sich der Winter hier von seiner sanften Seite. Der Achensee ist ein Paradies für Naturliebhaber und -genießer, die Abwechslung von überladenen Winterregionen suchen. Hier ist der sanfte Winter zu Hause und will entdeckt werden. Beim Langlaufen genauso wie beim Schneeschuhwandern im Naturpark Karwendel, bei einer lustigen Rodelpartie oder bei Winterspaziergängen am Ufer des Achensees, als auch bei einer romantischen Kutschenfahrt durch die verschneite Winterlandschaft.Schon bevor am Adventskranz die erste Kerze brennt, kommt bei der Achensee Weihnacht besondere Stimmung auf. Besucher schippern auf einem Dampfer der Achenseeflotte inmitten weihnachtlicher Düfte und Klänge über den stillen See. Mit an Bord ist - unter romantischem Lichterglanz - ein schwimmender Christkindlmarkt. Auch bei der Anlegestelle in Pertisau wartet eine Weihnachtswunderwelt: Marktstände, Streichelzoo, Kinderprogramm - und natürlich wärmt man sich auch hier bei köstlichem Punsch und Glühwein.Und hier in Pertisau befindet sich auch "Das Rieser", ein 4 Sterne superior Aktiv & SPA Resort am Achensee, das sowohl Erholungssuchende als auch aktive Genießer und Familien glücklich macht. 4.000 m² Wellness & Spa, eine Badelandschaft mit ganzjährig beheiztem Freibad, der Jahreszeitenpark mit Biobadeteich, hochwertige Spa-Anwendungen, exklusive Suiten und Zimmer, eine herausragende Küche und ein attraktives Aktiv- und Vitalprogramm an mind. 6 Tagen in der Woche sorgen für puren Urlaubsgenuss. Das Rieser ist außerdem der ideale Ausgangspunkt für Aktivhighlights wie Langlaufen, Winterwandern oder Skifahren. Die Langlauloipen führen direkt am Haus vorbei. Alle die es hingegen etwas gemütlicher angehen möchten, werden die Schlittenfahrten mit den hauseigenen Haflingerpferden lieben.Überzeugen Sie sich selbst und entdecken Sie den Zauber des Achensees in der Vorweihnachtszeit. Tanken Sie Ruhe und Gelassenheit für die hektischen Weihnachtsfeiertage und genießen Sie den zuvorkommenden Service und die herzliche Gastfreundschaft im "Das Rieser ****superior". Hier erwartet Sie ein Urlaubsparadies der besonderen Art.--------------------------------Seeweihnacht in den Bergenvom 10.12. - 12.12.2021 und 17.12. - 19.12.20212 Nächte ab EUR 405,- pro Person inkl.:- Der Rieser Genusspension- Nutzung der 4.000 m² Spa- und Wasserwelt- Das Rieser Aktiv- und Vitalproramm- Frisch gebackene Kekse als Willkommensgruß- Romantische Achenseeschifffahrt mit Welcome-Drink, kleinem Weihnachtsmarkt und weihnachtlichem Weisen an einem der beleuchteten und weihnachtlich geschmückten Stege- 1 Pferdeschlittenfahrt in die tief verschneiten Karwendeltäler mit Glühwein--------------------------Pressekontakt:Das Rieser **** superior - Ihr Aktiv & SPA ResortFamilie Ernst & Gabi RieserKarwendelstraße 40A-6213 Pertisau am AchenseeTel:+43 5243 5251info@hotel-rieser.comwww.hotel-rieser.comOriginal-Content von: Hotel Rieser, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160084/5076338